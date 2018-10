Perché Trump può uscire rafforzato dalle midterm

Ha rilanciato anche in questi giorni e in tutta la sua “bellezza” il termine nationalist a lungo evitato dai politici in favore del più neutro patriot, perché nationalist ricorda troppo il white nationalist razzista. Ha fatto degli Stati Uniti, a lungo anche se in modo non sempre lineare fautori del libero scambio, un bastione del protezionismo. E molto altro ancora. Insomma, ha voltato pagina là dove in alcuni casi era necessario e anche dove in molti altri casi non lo era affatto. Basti dire che gli Usa furono dei grandi fautori dell’unificazione europea, e sapevano che la cosa avrebbe comportato anche svantaggi (commerciali, soprattutto) per gli Stati Uniti, e ora con Trump sono diventati dei sabotatori della Ue, come dimostra la grande simpatia dell’ambasciatore americano a Roma per il governo gialloverde, e valutando il tutto con il solo metro commerciale. Il che, congiunto alle manovre russe per indebolire l'Unione, dovrebbe convincere molti italiani della necessità di tenercela, riformata finché si vuole, ma tenercela, questa Europa. E dovrebbe far capire subito quanto sia sciocco il messaggio del premier Giuseppe Conte che sbandiera “l’appoggio” di Mosca e Washington alla manovra economica italiana, osteggiata invece dai partner Ue.