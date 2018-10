L'allarme antisemitismo è a destra e a sinistra

L’antisemitismo di sinistra ha radici nella cultura dei seguaci dell’Urss e soprattutto in quel movimento anticoloniale che individuò in Israele la casamatta dell’Occidente contro il mondo arabo. Non vale la pena rileggere la storia. È bene andare subito alle conclusioni. Per quanto si possa essere distanti dall’attuale governo di Gerusalemme, e io ne sono distantissimo, la critica a Israele ormai troppo spesso sta diventando rivalutazione dell’antisionismo e dell’antisemitismo.

LE VERE RADICI DEL SIONISMO

A questi immemori vorrei ricordare come il sionismo, oltre a essere un movimento di tipo risorgimentale teso a dare una patria a ebrei da millenni scacciati e perseguitati, è stato un movimento fondamentalmente di sinistra che ha dato vita nella società israeliana a forme di partecipazione inedite. Il sionismo non è tutto di sinistra e l’ondata culturale prevalente nella classe dirigente israeliana vede prevalere altre correnti. Ma non si sfugge dal punto di fondo. La difesa di Israele è per un democratico di sinistra un punto fermo. Così come lo è dare una patria ai palestinesi e costringere il governo di Gerusalemme, una volta garantita la fine del terrorismo anti-ebraico, a fare passi avanti coraggiosi per una tregua lunga che dia ai palestinesi quella libertà e quel diritto a un territorio che sono una innegabile necessità. Non aiutano le posizioni di quei dirigenti di sinistra, è il caso di Jeremy Corbyn, che partecipano a cerimonie in cui si celebrano i terroristi che ammazzarono la squadra israeliana alle Olimpiadi di Germania. Vorrei dire con determinazione che è di sinistra chi è contro l’antisemitismo senza coprirsi dietro l’antisionismo e la critica a Israele.

A DESTRA RIGURGITI DI RAZZISMO ESTREMO

L’antisemitismo di destra è meno “politico” ma si regge su fondamenta culturali, diciamo così, più profonde, che sono religiose, di tipo razzista estremo, dell’idea che le patrie, il cosiddetto sovranismo, debbano essere composte solo dal popolo di destra essendone tutte le altre componenti, religiose, etniche e politiche, estranee. Molti esponenti di destra e soprattutto molti neo-xenofobi si coprono dietro il sostegno a Israele che purtroppo non distingue gli amici dai falsi amici. La destra fa della vicinanza all’attuale governo di Israele il passepartout per coprire le proprie nefandezze in patria. Sull’anniversario delle leggi razziali non abbiamo letto nulla scritto da esponenti del governo sovranista-populista. Un intellettuale raffinato come Marcello Veneziani si è lamentato sul Tempo per il troppo spazio, dice lui, dato all’anniversario delle leggi razziali piuttosto che alla fine della Prima guerra mondiale, fonte di «dolore ed eroismo» (scrive ancora lui).

LA SINISTRA SIA IN PRIMA LINEA CONTRO L'ANTISEMITISMO

Nelle comunità ebraiche in questi anni l’avversione verso la sinistra è cresciuta per via delle critiche a Israele. Improvvisamente alcune comunità hanno scoperto Gianfranco Fini, Gianni Alemanno e oggi Matteo Salvini. Sono cittadini italiani ed è giusto che scelgano i leader che preferiscono. Non capisco perché facciano così fatica ad aprire un dialogo con la sinistra in cui sono in tanti i difensori di Israele, sempre sotto esame a differenza di Alemanno e Salvini, e i nemici dell’antisemitismo. Credo però che il tempo delle polemiche inutili stia finendo e la realtà dell’attuale processo storico ci metta di fronte alla durezza dell’ondata nera che non si fermerà agli arabi e agli africani. Quando il razzismo risorge la minaccia anti-ebraica cresce. È qui che si vede se nella sinistra c’è gente che capisce in quale tempo stiamo vivendo rinunciando a schemi stereotipati. Essere in prima fila contro l’antisemitismo politico, religioso, razziale è una caratteristica di una sinistra moderna. Potete anche tenere in alto una bandiera palestinese, ma se non vi battete contro l’antisemitismo siete in un vicolo cieco, prigionieri involontari della destra più oscura. Io sto dall’altra parte.