Cosa c'è nella nuova bozza della manovra

Arriva una nuova bozza della legge di bilancio approvata dal governo il 15 ottobre e ancora attesa per la presentazione in parlamento. Il nuovo testo, ancora in via di definizione e sul quale sono in corso riunioni in queste ore, sale a 115 articoli (l'ultima bozza della manovra conteneva 73 articoli) e secondo fonti di governo di M5s e Lega, è previsto che venga inviato alle Camere nella serata del 29 ottobre.

Ecco cosa contiene.

«APPOSITI PROVVEDIMENTI» PER REDDITO E PENSIONI

Nella bozza vengono introdotti con «appositi provvedimenti normativi» il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni con quota 100. Resta, invece, invariato l'articolo che dispone l'istituzione di due fondi da 9 miliardi per il reddito e di 6,7 miliardi (7 miliardi dal 2020) per le pensioni. Nel documento si precisa che «nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, fino a 1 miliardo nel 2019 e 2020» va ai centri per l'impiego, «fino a 10 milioni» all'Anpal.

FLAT TAX PER LE RIPETIZIONI DEGLI INSEGNANTI

Arriva un'imposta al 15% per gli insegnanti su quanto percepito da lezioni private e ripetizioni. È una delle novità contenute nella nuova bozza della legge di bilancio. Dal primo gennaio 2019 «i titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado», potranno chiedere - dispone la norma - l'applicazione di «una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari».

UN FONDO PER LE VITTIME DELLE CRISI BANCARIE DA 525 MLN

È prevista l'istituzione di un fondo di ristoro per i risparmiatori vittime delle crisi bancarie. Il fondo ha una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ed è rivolto ai «risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento legati «alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data del 1 gennaio 2018». Il ristoro sarà del 30% nel limite comunque di 100 mila euro. I dividendi andranno dedotti. Potrà accedere anche chi abbia aderito a transazione. Corsia 'preferenziale' per chi ha Isee sotto i 35 mila euro.

4,2 MLD IN TRE ANNI PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DELLA PA

Per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione posti a carico del bilancio statale il governo stanzia nel complesso 4,2 miliardi per il prossimo triennio. Per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico - si legge - sono stanziati 1,1 miliardi per il 2019, 1,425 nel 2020 e 1,775 miliardi nel 2020. Le risorse aumentano rispetto alla bozza precedente.