Senza diritti né potere, anche le donne fuggono dalla Chiesa

DONNE IN MAGGIORANZA MA ANCORA SENZA ALCUN POTERE

D’altro canto, mai come in questa occasione si è notato quanto la presenza femminile nei momenti chiave della vita della Chiesa, sia assai ridotta: i 267 padri sinodali (vescovi, cardinali, patriarchi, superiori religiosi) erano come sempre tutti uomini, fra i 23 esperti e i 49 uditori, si contavano un certo numero di donne (poche), e solo sette religiose. L’incongruenza, si badi, è però nei numeri generali della Chiesa universale: i preti in tutto il mondo sono circa 415 mila (in calo), le religiose raggiungono invece le 659 mila unità (in calo anch’esse). Insomma, la forza evangelizzatrice è, in modo nettamente maggioritario, in mano femminili, ma le donne non contano nella gerarchia ecclesiastica: non occupano posti di comando nella Curia romana, non possono accedere al sacerdozio e per questo hanno ruoli marginali nelle conferenze episcopali, non votano, non decidono, non dicono messa; e tuttavia mandano avanti scuole, missioni, ospedali, centri di assistenza, comunità. Il papa ha istituito nel 2016 una commissione che valuta l’eventuale ammissione delle donne al diaconato permanente, grazie al quale potrebbero svolgere una serie di compiti significativi come amministrare il battesimo, benedire i matrimoni, presiedere i riti funebri, guidare la preghiera, leggere la Bibbia ai fedeli. Se dovesse arrivare un via libera sarebbe un cambiamento notevole, ma per ora si resta nel vasto territorio dei ‘se’.