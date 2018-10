I fattori che hanno portato all'addio di Angela Merkel

LA VORAGINE APERTA DA MERKEL

La scossa del voto in Assia del 28 ottobre, dopo il terremoto in Baviera delle Amministrative del 14 ottobre 2018, si propaga nel Vecchio continente. Perché se l'Italia, terza economia dell'Eurozona, fa paura per il sovranismo del governo M5s-Lega, il passo di lato di Merkel apre un vuoto abissale nella locomotiva d'Europa e ben oltre. Dal varo del fragile esecutivo, partorito a fatica dalle Legislative del 24 settembre 2017, la cancelliera era evidentemente sul viale del tramonto, ma ora la sua uscita di scena è diventata addirittura più prossima: Merkel e i partiti tradizionali corrono veloci verso la fine, e chi verrà dopo? Quanto sta accadendo a Berlino «non ha precedenti nella storia della Repubblica tedesca», commentano i media. Alle ultime Legislative l'estrema destra revisionista di AfD è per la prima volta entrata al Reichtstag dal rogo nazista del 1933; poi per la prima volta in Germania c'è stato un vacuum di governo di sei mesi e infine per la prima volta può cadere il governo e relativa cancelliera.

UN VOTO SPARTIACQUE IN GERMANIA

Tre prime volte in poco più di un anno sono un precipitare anomalo per la «solida Germania» degli slogan dell'ultima campagna elettorale di Merkel. Con il crollo dell'11% dal 2013 di Cdu ed Spd – e l'impennata del 9% sia dei Verdi sia di AfD – le Amministrative dell'Assia segnano un prima e un dopo per la Germania. Come in Baviera, gli ambientalisti schizzati al 20% sono il secondo partito insieme ai socialdemocratici, e i cristiano-democratici di Merkel restano sempre il primo partito con il 27%. Ma in un lustro l'estrema destra è lievitata dal 4% al 13%, in un Land aperto e florido come quello di Francoforte. Soprattutto, messe insieme le percentuali di Spd e Cdu (Csu in Baviera) non avrebbero più una maggioranza in parlamento, se il voto fosse nazionale. La cancelliera ha prospettato il passo drammatico come «molto ponderato» e «una strada aperta per il futuro», senza disfattismi. Ma ha ammesso che «così non si può più andare avanti» e di voler «lasciare i propri incarichi con dignità».