De Kerckhove sulle potenzialità e i rischi della Rete

DOMANDA. Ha esaltato l'amplificazione delle connessioni di Internet, anche se in una precedente intervista a L43 del 2013, metteva in guardia circa il rischio che la Rete da «strumento di apertura» si trasformasse in una prigione». Ha cambiato idea?

RISPOSTA. Do sociologo dico che non è questione di bene o di male. Siamo in un periodo di transizione, per l'uomo sta cambiando il senso del tempo e dello spazio e di conseguenza la percezione del sé. C'è da superare una crisi di identità ed è successo più volte che durante le trasformazioni epocali ci mettessimo del tempo a capire come rispondere.



Grazie alla tecnologia siamo nel pieno della globalizzazione. Le distanze si sono dissolte ed economicamente e umanamente ci sono grossi vantaggi, ma anche svantaggi.

Il terrorismo è una delle conseguenze dirette della Rete. Come in passato, è in atto un cambiamento di civilizzazione e questi processi non si compiono senza pena. Anzi di solito il prezzo da pagare è parecchio alto, come è accaduto in Europa per esempio durante il Rinascimento.



Eppure non è, a oggi, il massimo periodo di fioritura artistica, specialmente per l'Italia?

La cultura passò da tribale a individualistica, un salto che avrebbe portato al superamento del concetto di Stato confessionale, ma ci vollero 200 anni di guerre di religione. Storicamente il Rinascimento fu un periodo di sconvolgimenti. Il cambio di mentalità maturò in secoli di grande confusione tra libertà individuale e collettiva, la volontà personale non genera pace.



Nel Terzo Millennio non siamo arrivati soltanto all'intelligenza artificiale creativa che dice all'uomo cosa fare. C'è anche il digital twin: il robot ha un clone che lo protegge. Il gioco non ci è sfuggito di mano?

Bè, la trasparenza dei dati è anche un vantaggio, pensiamo ai Panama papers o a Wikipedia. Non possiamo più nasconderci, ciò che era opaco adesso lo è meno ma è un'arma a doppio taglio. Siamo nudi e ad aiutarci c'è pure Alexa, l'assistente digitale. L'intelligenza dell'ambiente ci pervade, però non è detto che siamo persi, l'idea che ci sembrava buona può continuare ad esserlo. C'è da risolvere un problema: trovare un equilibrio per mantenere un margine di libertà individuale.