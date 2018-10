Le pensioni dei perseguitati dal nazi-fascismo restano

I sostegni per le vittime delle persecuzioni politiche e religiose nazi-fasciste oltre che per i pensionati di guerra restano. A confermarlo, dopo aver dato la notizia del taglio del fondo da 50 milioni di euro, è stata la Stampa.

LAURA CASTELLI SMENTISCE

«Smentiamo in modo categorico che sia stato tolto anche solo un euro dall'assegno per le vittime delle leggi razziali e per i perseguitati dal fascismo per motivi politici», aveva commentato il viceministro all'Economia Laura Castelli. «È grave che un quotidiano nazionale come La Stampa, seguito da altri quotidiani, abbia pubblicato una fake news». «Ancora una volta», continua Castelli, «ci troviamo costretti a intervenire per smentire una notizia falsa. Quanto fatto circolare sulla Stampa un fatto gravissimo, oltretutto perché riguarda una questione delicata e sensibile quale quella delle vittime della persecuzione. Si tratta dell'ennesima squallida menzogna e ci dispiace che a essere inconsapevolmente coinvolte in questo clamoroso errore siano persone a cui va tutto il nostro sostegno e la nostra comprensione. Non avremmo mai pensato che si sarebbe giunti al punto di utilizzare la tragedia delle vittime delle leggi razziali per attaccare il governo. Gli esponenti delle opposizioni che hanno rilanciato queste falsità, come l'onorevole Fiano, dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa. È triste constatare ogni giorno di più la totale perdita di credibilità a cui è giunta la stampa in questo paese. Pur di attaccare questo governo si arrivano a fabbricare e cavalcare vere e proprie fake news, senza che vi sia la benché minima accortezza giornalistica di verificare i fatti».

DI SEGNI: «LA DIGNITÀ DI UN PAESE NON PUÒ ESSERE UMILIATA»

Noemi Di Segni, presidente dell'Ucei, l’Unione delle comunità ebraiche italiane aveva lanciato un appello a governo e parlamento affinché i sostegni non fossero tagliati. «Apprendiamo con incredulità che nell'allegato tabellare al Decreto-Legge n. 119/18 si prevede, tra le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei ministeri, anche un importo pari a 50 milioni del "sostegno in favore dei pensionati di guerra e dei perseguitati politici e razziali", che verrebbe quindi eliminato, di cui oggi sono assegnatari, sotto forma di indennizzo, i sopravvissuti alle persecuzioni razziali del regime fascista e i perseguitati politici antifascisti, in base alla L. n. 96 del 1955», aveva scritto Di Segni. «Non ci sono ancora chiari la competenza temporale e il computo che sarà fatto, non è questo il cuore del problema che desideriamo condividere, ma rappresentarne il volto morale. Tutti comprendiamo il difficile momento che vive il nostro Paese e gli impegni economico finanziari che governo e parlamento sono chiamati a definire con faticosa definizione di priorità politiche e strategiche ma le priorità, anche quelle che si traducono in numeri per una programmazione fiscale, devono preservare la memoria e la Storia di questo Paese. Storia dell'Italia, di noi tutti. La dignità di un intero Paese che "si desta" dopo la guerra non può essere umiliata, chinando la testa e distogliendo il vigile sguardo, da un simile provvedimento».