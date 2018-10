Tutti i fronti aperti del Movimento 5 stelle

Il capo politico M5s non ha fatto alcun passo indietro, anzi, ha rilanciato appellandosi ai suoi, elettori ed eletti. «Siamo sotto attacco ma siamo seduti dalla parte giusta della Storia e se avanzeremo insieme compatti anche la vittoria di questa battaglia sarà nostra», ha scritto Di Maio nel suo ultimo post sul Blog delle Stelle, quasi chiedendo comprensione al suo popolo. «Dobbiamo essere compatti. Come lo era la testuggine romana». Cioè, ha spiegato copiaincollando wikipedia, «una formazione di fanteria che era di grande complessità perché richiedeva un importante coordinamento collettivo e veniva usata durante gli assedi».

IL PRECEDENTE DELL'ILVA, LA TAV E LE FRIZIONI CON SALVINI

Dopo la retromarcia sulla Tap la memoria corre inevitabilmente all'Ilva che sarebbe dovuta essere spenta e trasformata in un parco («Che il cielo sopra Taranto diventi sempre più blu», scrisse sul suo blog Beppe Grillo lo scorso 7 giugno). E non c'è un attimo di tregua, perché ora si discute di Tav: «Per quanto mi riguarda non c'è nessun chiarimento da fare, la revisione è nel contratto di governo. Lo abbiamo firmato e fatto votare ai nostri iscritti», si è limitato a dire Di Maio, sapendo che almeno su quel fronte dovranno tenere il punto. Nel giorno in cui il Consiglio comunale della pentastellata Torino dibatte sul tema. Sulla Tav pensa tra l'altro la posizione della Lega. Infatti non è un mistero che l'Alta velocità Torino Lione sia uno dei punti di frizione più evidenti all'interno del governo. Restano poi da sciogliere i nodi del cosiddetto condono fiscale, tanto che si annunciano ritocchi al decreto fiscale dopo il nuovo allarme di Di Maio su uno scudo bis per i capitali all'estero.

LO SFOGO DELLA SENATRICE PENTASTELLATA

La testuggine evocata da Di Maio dà però segni di cedimento. La senatrice Elena Fattori, pentastellata della prima ora e da sempre voce critica, sul blog che tiene sull'Huffpost ha criticato duramente il M5s ripercorrendone la metamorfosi. «Immaginate», scrive la grillina, «se in uno dei tanti comizi qualche mese fa avessi raccontato questo: il Movimento 5 stelle non fa alleanze, ma noi cambieremo il termine, ci alleeremo con la Lega e chiameremo questa alleanza "Contratto"». E, ancora: «Avremo un presidente del Consiglio non eletto dal popolo a voi totalmente sconosciuto, come ministro dell'Interno Matteo Salvini, e un ministro della Famiglia "tradizionale" forse un po' omofobo, ma pazienza. Poi diremo sì alla Tap, si all'Ilva, valuteremo costi/benefici per decidere sulla Tav e anche sul Ceta ci ragioneremo. Faremo un condono fiscale e uno edilizio. Ed eleggeremo come presidente del Senato una berlusconiana doc». Con l'amara considerazione finale: «Chi invocherà il rispetto del programma 5 stelle rischierà sanzioni e persino di essere espulso per non contrariare l'alleato Salvini. I nostri elettori ci avrebbero rincorso con i forconi».