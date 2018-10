Merkel verso la rinuncia alla presidenza Cdu

Scenari politici in mutamento in Germania. La cancelliera tedesca Angela Merkel sarebbe infatti disponibile a rinunciare alla guida del suo partito, dopo le pesanti perdite elettorali in Assia, al prossimo congresso della Cdu di dicembre: lo riferiscono fonti vicine al partito, come riporta Dpa. Merkel, sempre secondo le indiscrezioni provenienti dagli ambienti dei cristiano-democratici tedeschi, ha fatto capire di voler comunque restare cancelliera. Pur essendosi detta pronta a rinunciare alla candidatura alla presidenza della Cdu, che guida da 18 anni, resterebbe quindi alla guida dell'esecutivo. Un cambio di rotta, almeno nella strategia di Merkel che fino ad oggi aveva sempre affermato che cancelleria e presidenza del partito dovessero essere nella stessa mano. A predendere il suo posto sarebbe pronto l'ex capogruppo dell'Unione, Friedrich Merz, che dovrebbe quindi candidarsi alla presidenza della Cdu al prossimo congresso. Secondo le stesse fonti Dpa, Angela Merkel si è detta disposta a rinunciare alla sua candidatura al ruolo guida del partito.