Cosa ha detto Mattarella su pluralismo e libertà di opinione

Per Di Maio, che nel messaggio usa una terminologia militare - da testuggine romana a estercito - «Questo attacco sconsiderato da parte di nostri concittadini capi di partito, direttori di giornali e burocrati, non sono solo contro il governo e contro il MoVimento 5 Stelle, ma contro tutta l'Italia. Anziché stare dalla parte del popolo che rialza la testa», continua il capo politico pentastellato, «hanno deciso di stare dalla parte delle élite che hanno distrutto il nostro sistema sociale e che si avviano verso il declino. Questi attacchi non mi fanno paura e non devono fare paura neppure a voi. Ho la profonda convinzione di essere dalla parte del giusto perché stiamo rispettando gli impegni presi con voi e perché posso andare tranquillamente in giro per strada in mezzo alle persone». E, sempre per il vicepremier, sono proprio questi «vili attacchi da tutti i fronti esterni» a causare l'aumento dello spread e non solo. Tra le conseguenze, anche «i commissari Ue che sono uomini di partito che ogni giorno sparano contro l'Italia, le agenzie di rating che o abbassano il rating o parlano di "outlook negativo" perché alla fine tutti sanno benissimo che i fondamentali dell'Italia sono solidissimi e che non abbiamo alcuna intenzione di uscire dall'euro».

DI MAIO DIMENTICA LE PROTESTE PUGLIESI ANTI-M5S

Di Maio poi torna a insistere sul suo "gradimento". «L'altra sera degli operai mi hanno accolto in casa», racconta nel post, «l'altro ieri ho fatto un giro in una decina di comuni siciliani colpiti da calamità naturali e tutti i cittadini che ho incontrato mi hanno detto entusiasti di andare avanti, di non mollare. Ho la coscienza a posto». Il vicepremier non cita però le manifestazioni no-Tap in Puglia da dove è partita la campagna per chiedere le dimissioni degli eletti locali del M5s. E non torna nemmeno sul nodo sanzioni. «Da ministro dello Sviluppo economico ho studiato le carte del Tap per tre mesi. E sono voluto andare allo Sviluppo economico anche per questo. Vi posso assicurare che non è semplice dover dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro. Ma così è, altrimenti avremmo agito diversamente», aveva assicurato domenica 28 ottobre tentando di giustificare l'ok all'opera. «Le carte un ministro le legge solo quando diventa ministro e a noi del M5s non hanno mai fatto leggere alcunché». Immediata era stata la risposta del suo predecessore, Carlo Calenda: «Di Maio si sta comportando da imbroglione, come su Ilva. Non esiste una penale perché non c'è un contratto (fra lo Stato e l'azienda Tap ndr) ma, in caso, una eventuale richiesta di risarcimento danni" da parte dell'impresa "visto che sono stati fatti investimenti a fronte di un' autorizzazione legale». L'ex ministro dello Sviluppo economico ha poi aggiunto: «Di Maio sta facendo una sceneggiata e sta prendendo in giro gli elettori ai quali ha detto una cosa che non poteva mantenere».