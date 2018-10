Di Maio sotto assedio per Tap e Tav

Non si placano le polemiche per la scelta del governo di dare il definitivo via libera al Tap. Luigi Di Maio ha ribadito ancora una volta che la linea del goveno non cambia, malgrado le feroci contestazioni ricevute nel fine settimana. «Il risarcimento per è anche più alto di 20 miliardi», ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro a margine di un evento di Fs a Marcianise. «Noi ci siamo battuti contro quest'opera. Se fossimo andati al governo nel 2013 quest'opera non si sarebbe fatta, ci siamo arrivati nel 2018 dopo che il Pd e i governi precedenti hanno fatto accordi internazionali e firmato accordi con il Tap e questo genera una serie di miliardi di euro da sborsare che oggi lo Stato italiano non si può permettere».

«ABBIAMO DOVUTO DIRE LA VERITÀ AI CITTADINI»

«Quando abbiamo fatto il contratto di governo», ha aggiunto Di Maio, «abbiamo detto che il Tap sarebbe rientrato in uno studio costi-benefici. Abbiamo considerato che avremmo dovuto sborsare più di 20 miliardi che sono più di reddito cittadinanza e quota 100 messi insieme ed è logico che ai cittadini abbiamo dovuto dire la verità». E ancora: «Dire la verità ai cittadini non significa aver cambiato idea rispetto alla campagna elettorale. Significa arrivare ai ministeri, studiare le carte, studiare gli accordi e fare tutte le proiezioni di rischio per le casse dello Stato. Quelli di prima hanno blindato questa opera che resta non strategica e che si poteva evitare».

«LA RINEGOZIAZIONE DELLA TAV È NEL CONTRATTO»

Un'altra spina per il Movimento 5 stelle è, però, già all'orizzonte e si chiama Tav. «La rinegoziazione del progetto è dentro al contratto di governo», ha detto Di Maio, «lo abbiamo firmato e lo abbiamo fatto votare ai nostri iscritto».