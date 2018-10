Il consiglio comunale di Torino decide sulla Tav

Sotto i portici del Municipio di Torino, dove il 29 ottobre si discute l'ordine del giorno contro la Tav della maggioranza M5s, si fronteggiano il movimento No Tav e i manifestanti a favore dell'opera, sindacalisti delle sigle di categoria ed esponenti di Forza Italia. I due gruppi sono divisi dal cordone delle forze dell'ordine e si sono scambiati solo cori e qualche insulto. «Oltre il danno delle Olimpiadi», si legge su un cartello di Forza Italia, «anche la beffa della Tav? Adesso basta». I No Tav rispondono gridando «Sindacati venduti e traditori, dalla nostra valle dovete stare lontani». La delegazione di industriali e di associazioni di categoria è invece salita a Palazzo Civico, dove seguirà - dalla tribuna per il pubblico - i lavori del consiglio comunale. La sindaca Chiara Appendino, a Dubai a caccia di nuovi investitori per Torino, non è presente in Sala Rossa.

NON FARE LA TAV COSTEREBBE PIÙ FINIRLA

Non fare la Tav, costerebbe all'Italia «più di 4 miliardi anziché i 2,9 previsti per avere un'opera nuova, aggiornata, di rango europeo», ha ricordato Paolo Foietta, il commissario di governo per l'opera, che si è detto pronto a «denunciare» il premier Conte e il ministro Toninelli: «Ormai da sei mesi non ricevo nessuna risposta e nessun riscontro ai miei messaggi», ribadisce, «non mi stanno mettendo in condizione di operare».