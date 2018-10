Cosa c'è nella nuova bozza della manovra

Arriva una nuova bozza della legge di Bilancio approvata dal governo il 15 ottobre e ancora attesa per la presentazione in parlamento. Il nuovo testo, ancora in via di definizione e sul quale sono in corso riunioni in queste ore, sale a 115 articoli (l'ultima bozza della manovra conteneva 73 articoli) e Palazzo Chigi ha fatto sapere che arriverà in parlamento il 31 ottobre.

Ecco cosa contiene.

TAGLI ALLE SPESE PER I MIGRANTI

Una stretta sulle spese per i centri per i migranti «conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio» e tagli alle spese giornaliere per l'accoglienza puntando a incassare risparmi per 400 milioni nel 2019, 550 milioni nel 2020 e 650 milioni dal 2021. I risparmi confluiscono in un fondo del ministero dell'Interno per il suo funzionamento.

UNA CLAUSOLA SALVA-SPESA

Spunta una 'clausola salva-spesa' su eventuali risparmi per quota 100 e reddito e pensione di cittadinanza. Nell'ultima bozza non solo si prevede che i due fondi ad hoc si possano compensare a vicenda, ma si aggiunge che le economie non usate per le compensazioni possono riconfluire nei due fondi, e quindi, spiegano fonti di maggioranza, possono anche andare ad altra destinazione. Nei primi testi i risparmi erano esclusivamente destinati ai due fondi. La clausola rientrerebbe tra quelle studiate dal governo per il contenimento deficit.