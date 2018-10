Cosa ha deciso il M5s sui ribelli che non vogliono votare il decreto sicurezza

Si tratta di Gregorio De Falco, Paola Nugnes ed Elena Fattori. «Voglio votare contro questo provvedimento partito male. Ma nel caso di un'eventuale fiducia mi riservo di valutare il da farsi», ha spiegato in particolare la senatrice Nugnes, «io sono portatrice della visione originaria, iniziale, del movimento e non condivido questa sua trasformazione alla quale sto assistendo». Ma la pattuglia dei cosiddetti dissidenti comprende anche Carla Ruocco, Elio Lannutti ed Emilio Carelli, che in vista della legge di bilancio non hanno nascosto la loro opposizione a misure che considerano un regalo per chi evade le tasse. Mentre Sara Cunial e Lello Ciampolillo hanno tuonato contro il via libera al Tap, sostendendo che non esistono penali da pagare, perché sarebbero «subordinate agli accordi tra il governo e il consorzio Tap, che l'Italia non ha firmato».

FRACCARO SI MOSTRA COMPRENSIVO

ll ministro per i Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro, ha mostrato finora un atteggiamento piuttosto comprensivo: «Non ci sono dissidenti M5s», ha detto infatti, «ci sono solo dei parlamentari M5s». Ma dopo l'invito di Di Maio, che il 29 ottobre ha parlato di un M5s «sotto attacco» e della necessità di essere compatti, «fusi insieme come lo era la testuggine romana», non si possono escludere provvedimenti drastici che portino i "ribelli" all'espulsione.

SALVINI OSTENTA SICUREZZA

Nel frattempo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, principale sostenitore del decreto sicurezza, ha negato che ci siano crepe nella maggioranza: «In questi istanti il provvedimento sta viaggiando spedito al Senato. I giornali parlano di polemiche, ma siamo al 30esimo articolo. Il decreto arriverà in porto e porterà più ordine e disciplina» (leggi anche: Sergio Mattarella ha firmato il decreto sicurezza).