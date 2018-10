Perché i ritocchi alla manovra per l'Ue non sono abbastanza

Le proteste dei NoTap in Puglia non avranno fermato il gasdotto, ma hanno spinto la maggioranza giallo-verde a rimpinguare la manovra con una serie di micro misure. E la lista è lunghissima: si va dai terreni agricoli dati in concessione gratuita a chi fa il terzo figlio, quasi 1 miliardo di euro ulteriore per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego o la flat tax per gli insegnanti che fanno lezioni private. Perché, oltre che con gli ambientalisti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini devono fare i conti anche con l'ira dei rispettivi gruppi parlamentari: ai quali non sono piaciuti i tagli (all'ambiente, alla scuola, persino alle risorse per le pensioni delle vittime di guerra) né le voci secondo cui l'esecutivo sarebbe pronto a ridurre il rapporto deficit-Pil programmato (dal 2,4 al 2,1%) pur di venire incontro ai desiderata dell'Europa.

I SEGNALI DEL GOVERNO ALLA COMMISSIONE UE

Bruxelles aspetterà fino al prossimo 13 novembre per avere le modifiche alla manovra chieste all'Italia. Al momento, l'apertura della procedura di infrazione contro Roma per eccessivo debito e per eccessivo deficit, negli ambienti della Ue, è data quasi per scontata. Ma da Palazzo Chigi - Di Maio e Salvini permettendo - sono convinti di trovare un accordo, o quanto meno di ottenere un rinvio. E in quest'ottica hanno lanciato due segnali inequivocabili alla Commissione. Intanto le due misure più costose, reddito di cittadinanza e introduzione di Quota 100 per l'uscita pensionistica, saranno regolate non nella prossima legge di bilancio, ma con due provvedimenti separati. E poi, nonostante la pioggia di micro misure, nell'ultima bozza è stato inserito un ulteriore taglio da 60 milioni alla Difesa, che potrebbe fare parte di una più sostanziosa spending review.