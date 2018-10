Ha ragione Sofri, viva Lilli Gruber

Per chi guarda le cose da sinistra, la vera notizia negativa (so che dico un cosa non condivisa da molti, ma non me ne importa niente) è il ritiro di Merkel. L’Europa perde una leader e non ce ne sono altri all’orizzonte. Emmanuel Macron non sembra farcela, ma soprattutto non sembra avere la sostanza del leader. L’Italia è in mano a due scappati di casa. Il gruppo di Visegrad è unito dall’odio verso l’Europa dl Sud e pervaso da razzismi e da idiosincrasie etniche che fanno paura. Restano Grecia, Spagna e Portogallo. Senza offesa, non mi sembrano soluzioni alla crisi di leadership. Lo sarebbe solo una ascesa tutta politica di Mario Draghi ma l’Europa e l’Italia sono troppo piene di cretini che guidano la politica per accettare la leadership di un uomo di grandi qualità.

L'AMERICA LATINA RISCHIA UN TRAGICO RITORNO AL PASSATO

Il Brasile può spingere l’Intera America latina allo scontro civile e alla violenza contro la sinistra (per festeggiare Bolsonaro sono uscite le truppe dalle caserme) può richiamare in gioco la resistenza violenta. Si chiuderebbe così con un tragico ritorno al passato un lungo periodo di democratizzazione di quell’area di mondo così importante e così culturalmente vicina a noi. La sinistra mondiale oggi si sta disperdendo in molti rivoli, alcuni dei quali occhieggiano alla destra. Penso alla Linke e a Jean-Luc Mélenchon. Non dico, me ne guarderei bene, che si stanno trasferendo a destra ma sono così intrisi di anticapitalismo straccione che sposano le tesi dei sovranisti, il peggior fenomeno politico-culturale del nuovo secolo.

ADRIANO SOFRI E L'IPOTESI GRUBER

L’Italia offre niente fra una sinistra radical che sarà la somma di alcuni 1% e un Pd che offre al suo popolo dirigenti francamente decotti. Mi è sembrato per questo geniale che Il Foglio oggi proponesse, con Adriano Sofri, Lilli Gruber come guida di una lista unitaria europea, tenzone nella quale la signora già si cimentò facendo il record dei voti personali, più di Massimo D’Alema e Michele Santoro. Resterebbe l’Internazionale di Varoufakis e Sanders, due che mi fanno simpatia, a loro modo geniali, soprattutto il greco, ma che non vedrei alla guida del mio Paese, figuratevi del mondo. Detto in breve, siamo combinati talmente male che possiamo solo sperare che il suicidio di destre ingorde dia una mano alla crescita di movimenti di lotta e/o di opinione che possano offrici leader che abbiano la forza della signora Merkel, la cazzimma europeista di Lilli Gruber, l’autorità di Mario Draghi.