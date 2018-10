Cosa dicono gli ultimi sondaggi su Lega, M5s e Pd

Se si votasse oggi a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto? È stata la domanda posta in un sondaggio Swg effettuato il 29 ottobre. In base ai dati raccolti il 30,6% degli intervistati è a favore della Lega Nord che sale di poco rispetto all'ultima rilevazione del 22 ottobre quando era al 30,4%. In lieve calo invece il Movimento Cinque Stelle dal 29,1% al 29%.

AREA DI GOVERNO STABILE NEI SONDAGGI

In generale l'intera area del governo viaggia con percentuali molto alte. A fronte di un voto complessivo del 50,1% alle Politiche del 4 marzo, il tandem Lega e M5s, soprattutto grazie alla crescita del Carroccio ha aumentato di oltre nove punti il vantaggio. Nella rilevazione del 29 ottobre l'Esecutivo ha fatto segnare il 59,6% delle preferenze, 0,1 punti in più rispetto a quelli di una settimana prima. Anche secondo il sondaggio Bidimedia il Movimento Cinque Stelle viene dato in calo. Nelle intenzioni di voto registrate il 30 ottobre il M5s si è attestato al 27,1% (-1,3% rispetto ad 1 mese fa), mentre la Lega ha registrato un aumento dello 0,1%, che la porta al 30,5%.

OPPOSIZIONE IN AFFANNO: CRESCE LENTA PER PE E FORZA ITALIA

Quasi tutta l'opposizione, ha registrato Swg, è ancora in affanno, incapace di sfruttare la polemica tra il governo e l'Europa sulla manovra. Scende ancora il Pd che è passato dal 17,5% al 17% così come Fratelli d'Italia dal 3,7% al 3,5% mentre Forza Italia è tornata a crescere passando dal 7,6% al 7,9%. Secondo i dati Swg Liberi e Uguali sale dal 2,7% al 2,8% mentre + Europa è stabile al 2,7%. Diverse le valutazione per Bidimedia: sono tornati a salire i dem al 18,4% dei consensi (+0,8%), mentre è stato registrato un calo di Forza Italia all'8% (-0,2%) e Fratelli d'Italia, che con il -0,1% si è attestato al 3,4% dei consensi. Segno positivo invece per + Europa che con un +0,2% è passata al 2,6% e Liberi e Uguali che vede il 3% al 2,9% delle intenzioni di voto con uno (+0,4%).