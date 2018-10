Il debunking su Tap e penali

Si parla di Tap, succede da qualche giorno, visto che il governo in carica ha affermato che è impossibile fermare i lavori del gasdotto per colpa di pesanti penali che dovremmo pagare in caso di rinuncia all'opera. Ma le cose stanno davvero così? Carlo Calenda sul suo profilo Twitter dopo la pubblicazione del post del Movimento ha spiegato: «Caro @luigidimaio non fare il buffone. Quello è un accordo gov. senza penali ratificato dal parlamento e da te conosciuto quando promettevi di chiudere TAP. Hai mentito. Non ci sono contratti e penali che non conoscevi prima di diventare ministro. Hai preso in giro gli elettori». Ed effettivamente quello a cui fa riferimento il post del Movimento sembra essere un documento che s'intitola: Accordo tra Italia, Grecia e Albania sul progetto "Trans Adriatic Pipeline" 23 ottobre 2013, Elementi per l'istruttoria legislativa.



Da nessuna parte nel testo si parla di penali, ma si parla della possibilità di recedere dal contratto:

L'articolo 12 riguarda le modifiche o la risoluzione dell'accordo, che nessuna delle parti può modificare o disapplicare senza il previo consenso scritto delle altre parti. La durata dell'accordo è prevista fino alla data di completamento dell'eventuale smantellamento di tutto il gasdotto transadriatico. Nessuna delle parti potrà denunciare o recedere dall'accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre parti. Tuttavia, qualora il Consorzio del giacimento Shah Deniz non dovesse scegliere di servirsi del Gasdotto transadriatico per il trasporto di gas naturale verso l'Europa, si cercheranno fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di ciò, una delle parti potrà recedere allora dall'accordo, previo invio, con tre mesi di anticipo, di una comunicazione scritta alle altre parti inoltrata per la via diplomatica.

LA SOTTILE DIFFERENZA TRA ACCORDO E CONTRATTO

Si parla sempre di accordo, non di contratto, la differenza è importante, nel contratto è normale inserire penali, nell'accordo no. Al massimo, se ci sono state spese da parte degli altri partecipanti all'accordo si possono prevedere risarcimenti. Vediamo di capirci. Siete proprietari di un appartamento al quinto piano di un palazzo, l'amministratore propone di fare un nuovo ascensore, firmate un accordo tra le parti dove affermate che tutti contribuirete alla spesa, poi dopo sei mesi quelli del primo piano, a lavori iniziati, dicono che non sono più interessati. Dovranno risarcire per la loro parte quanto già speso dagli altri condomini, ovviamente l'ascensore non si fermerà al primo piano, che pagato il risarcimento sarà esonerato dagli altri costi di uso e manutenzione.