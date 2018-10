Per Toninelli ci sarà un accordo tra Italia e Francia per fermare la Tav

CONTE ANNUNCIA CHE L'ANALISI COSTI/BENEFICI È IN DIRITTURA D'ARRIVO

Della Tav hanno parlato anche il premier Giuseppe Conte e il nuovo segretario generale della Fiom di Torino, Edi Lazzi. Conte ha detto che l'analisi costi/benefici «è in dirittura d'arrivo» e che il contratto di governo con la Lega impegna a rivedere quest'opera: «Stiamo cercando di curare tutti i dettagli, tra un po' ci sarà una sintesi. È lo stesso metodo usato per il Tap». Ciò però non vuol dire «necessariamente che la decisione sia la stessa». Lazzi, da parte sua, ha ribadito la contrarietà dei sindacati: «Siamo sempre stati contrari alla Tav e lo saremo sempre, perché non è utile alla collettività. Non c'è bisogno della Tav per il traffico merci né per i passeggeri. Non serve a nulla. Basta grandi opere che sfasciano il territorio e non servono alla maggioranza delle persone. Bisogna avere un'idea di sviluppo che permetta di avere risorse per fare investimenti per il territorio, la mobilità urbana e quella regionale».