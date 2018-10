Chi sono i candidati M5s per il commissario Consob

Parlamentari vicini al vicepremier, spiegano che soprattutto dopo la protesta dei No Tap in Puglia, il leader non avrebbe alcuna voglia di spendersi per una persona invisa alla base grillina. In molti vivono ancora la scelta di abbandonare il Campidoglio come un tradimento. Per la cronaca, l'ex assessore ha spiegato di aver lasciato perché impossibilitato a fare il suo lavoro e la sua opera di pulizia in continuità con l'operato del prefetto Tronca. Dal fronte grillino replicano che aveva progetti diversi dal sindaco Raggi sulle municipalizzate - come la fusione tra Acea e Ama - e non mostrava il mordente sufficiente per quella sfida.

LA ROSA ALTERNATIVA DEL VICEPREMIER: GRECO E GIAMPAOLINO

Di Maio, invece, vorrebbe un nome più autorevole e soprattutto con un maggiore curriculum istituzionale. Da settimane girano quelli di Francesco Greco, procuratore capo a Milano, o Luigi Giampaolino, ex presidente della Corte dei Conti. Ma se il loro potrebbe essere il profilo giusto, per la scelta del candidato il vicepremier e i suoi sarebbero ancora alla ricerca dell'uomo giusto. Oltre al fatto che nel risiko del potere della nuova Italia, il leader pentastellato vuole un uomo di sua piena fiducia. Serve poi una personalità forte e superpartes anche per respingere le critiche che potrebbero arrivare dal Movimento, visto che Minenna ha sponsor fortissimi, come la presidente della commissione Finanze della Camere Ruocco (la quale, in questa veste deve dare anche un parere al decreto di nomina del governo) o il battagliero senatore Elio Lannutti, storico segretario dell'Adusbef. Proprio la Ruocco, molto critica sul decreto fiscale, vede la sua stella brillare meno nella galassia pentastellata.

LA LEGA RESTA FUORI, MA NON COMPLETAMENTE

La Lega - dopo aver strappato per Stefano Besseghini la poltrona dell'Autorità per l'energia e il gas - sta a guardare dall'esterno, puntando tutto sull'Antitrust al prossimo giro. Ma, forse per stigmatizzare le divisione dell'alleato, dal Carroccio sono trapelati i nomi di Angelo Maria Rinaldi, sovranista doc molto vicino al ministro Paolo Savona - e di Alberto Dell'Acqua. Ma difficilmente i grillini lasceranno questa preda, che è centrale nella loro azione dopo anni di attacchi sul fronte bancario. In quest'ottica stanno già lavorando ad aumentare il peso dell'organismo. Nell'ultima bozza di manovra si legge che tutti i ricorsi dei risparmiatori truffati dovranno passare per l'Arbitro per le Controversie finanziare (Acf) della Consob, togliendo all'Anac del sempre meno amato Raffaele Cantone ogni reale potere sui contenziosi. Di fatto dall'authority di piazza Verdi passeranno almeno 300mila istanze di altrettanti azionisti delle varie Etruria, Carife o delle ex banche venete. Un qualcosa d'impensabile, se si ricordano le critiche dei Cinquestelle ai tempi della presidenza Vegas.