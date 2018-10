Decreto Genova al voto tra le polemiche per il condono di Ischia

AIUTI PER I CITTADINI E LE IMPRESE

Sulle case sgomberate i cittadini non pagheranno alcuna tassa e non saranno tassati neppure gli indennizzi ricevuti. Sospese fino a fine 2019 le cartelle esattoriali. Imprese, artigiani e professionisti coinvolti vengono ristorati del fatturato perso. Invitalia può ricontrattare i prestiti agli imprenditori, fermare le esecuzioni e i pignoramenti e dare un po' di respiro alle famiglie. Per il trasporto locale sono previsti 23 milioni di euro, più altri 20 per il rinnovo del parco mezzi. Per le spese affrontate dagli autotrasportatori per le difficoltà logistiche sono previsti 20 milioni, 30 milioni per agevolare i flussi in ingresso e in uscita dal porto di Genova.

SANATORIA PER LA RICOSTRUZIONE IN CENTRO ITALIA

Il decreto si occupa anche di altre emergezne. Per quanto riguarda i territori colpiti dai terremoti in Centro Italia, una modifica alla normativa vigente ha allargato la sanatoria sulle piccole difformità edilizie che impediscono la ricostruzione, Vengono ora ricompresi i casi di mancato permesso di costruire o di difformità rispetto al permesso stesso. E anche gli incrementi di volume, nei limiti individuati per ciascuna Regione dai rispettivi piani casa.

IL CONDONO PER LE CASE DI ISCHIA

L'articolo 25 del decreto, contestato dal Pd e modificato in commissione, prevede che entro sei mesi i tre Comuni di Ischia colpiti dal sisma del 2017 rispondano alle richieste di sanatoria presentate in base al condono edilizio tombale del 1985. Se il condono verrà negato, il proprietario dell'edificio non riceverà i fondi per la ricostruzione. Se l'abuso, dopo il vaglio delle autorità preposte a controllare vincoli paesaggistici e idrogeologici, verrà sanato, alle volumetrie aggiuntive condonate non andrà alcun contributo per la ricostruzione.

I FANGHI DAL SMALTIRE NEI TERRENI AGRICOLI

Un'altra norma controversa innalza di 20 volte - da 50 a mille mg per chilo - il limite da non superare nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura per elementi come idrocarburi policiclici aromatici, toluene, selenio, berillio, arsenico e cromo totale.