Chi è Luca Attias, nuovo commissario per l'Agenda digitale

Luca Attias, attuale direttore generale dei sistemi informativi della Corte dei Conti, è stato scelto dal governo M5s-Lega per sostituire Diego Piacentini nel ruolo di commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il mandato biennale di Piacentini è scaduto il 16 settembre e la preferenza accordata al suo successore si colloca in una linea di continuità politica, evidenziata dallo stesso Piacentini: «L'esecutivo è interessato a proseguire nella strada tracciata di trasformazione digitale della Pubblica amministrazione. Sono soddisfatto che l'incarico sia stato dato a una persona che ha dimostrato di avere forti competenze manageriali e tecnologiche e con cui in questi due anni il Team per la trasformazione digitale ha lavorato in sintonia».

CLASSE 1965, LAUREATO IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Attias, 53 anni, dopo essersi laureato in ingegneria elettronica presso l'università La Sapienza di Roma e aver conseguito il master in ingegneria dell’impresa all’università di Tor Vergata, ha lavorato dal 1991 al 1997 alla Datamat Spa, partecipando a gruppi di lavoro internazionali nell’ambito di commesse legate soprattutto a sistemi real time nel settore avionico e satellitare. Dopodiché ha iniziato il suo percorso alla Corte dei Conti, distinguendosi come uno dei principali promotori della trasformazione digitale nella Pa e come uno dei più efficaci divulgatori dei progressi e delle criticità di questa evoluzione.

L'OBIETTIVO DI PORTARE LA MERITOCRAZIA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sul sito web del Team per la trasformazione digitale, il nuovo commissario si è già presentato: «Da anni mi spendo per aumentare la consapevolezza del nostro Paese sulla managerialità, la meritocrazia, la gestione delle risorse umane, la lotta alla corruzione e i rapporti di questi temi con l’IT, non riuscendo ad accettare perché nello sport e nell’arte hanno generalmente successo i migliori, mentre nella Pa ciò avviene molto raramente». E ancora: «Esisteva solo una possibilità perché io decidessi di lasciare il mio amato team di lavoro presso la Corte dei Conti e Diego Piacentini lo sapeva bene».