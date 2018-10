Perché la testuggine di Di Maio non è incompatibile con la Rete

Come metafore politiche, sicuramente è così. Però, prima della politica, la metafora si riferiva a una cosa reale. Cos’era la testuggine, testudo in latino? Anche qua facciamo taglia e incolla, da chi l’ha spiegato prima e meglio. Lo avvertiamo però, diamo il link, e non usiamo Wikipedia ma direttamente una traduzione da Cassio Dione: «Descriverò adesso la testuggine e come essa si forma. Le bestie da soma, i soldati armati alla leggera e i cavalieri, vengono collocati nel mezzo dello schieramento; una parte degli opliti armati di scudi oblunghi, cilindrici e cavi, si dispongono all’intorno sui limiti estremi, a forma di quadrato e rivolti verso l’esterno protendendo in avanti gli scudi, coprono tutta la massa. Gli altri, cioè quelli che hanno gli scudi larghi si raccolgono nel mezzo, tutti stretti tra loro, e alzando gli scudi a difesa propria e di tutti. In questo modo non si vede per tutto lo schieramento altro che scudi, e tutti sono al riparo dai dardi nemici, a motivo della compattezza della formazione assunta».

LA DESCRIZIONE DELLA TESTUGGINE DI CASSIO DIONE

Non ci sono ovviamente filmati d’epoca, ma raffigurazioni in abbondanza. E proprio mettendo assieme quel che dicono Cassio Dione e Polibio con questa iconografia il movimento della testudo è stato ricostruito sia in film (qui una scena del Gladiatore) sia da gruppi di rievocazione storica. Ancora Cassio Dione: «Tale formazione è così salda che sopra di essa si può anche camminare e possono persino andare cavalli e carri, ogniqualvolta i romani si trovano in luoghi cavi e stretti. Questa dunque è la forma che assume lo schieramento, e ha preso il nome di ‘testuggine’ per la sua robustezza e per il sicuro riparo che offre. I romani vi ricorrono in due casi, quando si avvicinano a una fortezza per conquistarla o quando circondati da ogni parte da arcieri nemici, si inginocchiano tutti contemporaneamente compresi i cavalli che sono stati ammaestrati a piegare le ginocchia e a distendersi per terra. Così fanno credere al nemico di essere sfiniti, quando poi si avvicinano i nemici si alzano all’improvviso e li annientano».

IL CONCETTO DI FALANGE NELLA POLITICA

Ma perché parlare di testudo, e non di falange? Dopotutto, nell’immaginario quella formazione irta di sarisse da tre o anche quattro metri di lunghezza è un simbolo di compattezza ancora più impressionante della formazione romana, con i suoi corti gladi. Tant’è che qua e là per il mondo il suo nome è stato pure utilizzato da varie formazioni politiche: la falange libanese, la falange spagnola, una falange nazionale antenata della Dc cilena, la falange socialista boliviana. Probabilmente, però, in Italia la legione funziona meglio, come richiamo ancestrale. «Stringianci a coorte», appunto.

LA STRATEGIA DI ALESSANDRO MAGNO

Però, però… Siamo veramente sicuri che Rete, testudo e Movimento siano concetti così incompatibili? Cerchiamo un attimo di fare astrazione dal cervello di Di Maio, che tanto con le astrazioni deve avere poco a che fare. E torniamo appunto alla storia, per ricordare che in origine anche i romani avevano avuto in realtà un tipo di falange. Era quello il must dell’epoca. Secondo Tito Livio, era a falange che l’esercito romano era stato organizzato da Romolo. Ma la falange aveva appunto un gran problema di mobilità. E quella doveva essere data dalla cavalleria, che infatti agiva sulle ali, e secondo una famosa metafora doveva spingere il nemico sulle sarisse della falange così come il martello batte sull’incudine. Alessandro Magno, infatti, le sue grandi vittorie le ottenne sulle pianure dell’Asia, dove gli opliti potevano marciare compatti e i cavalieri galoppare.

LA SUPERIORITÀ DELLA LEGIONE

Dopo di lui, però, anche i suoi eredi diadochi furono presi dalla sindrome Di Maio. Allungarono quindi ancora di più le sarisse, ridussero la cavalleria, cercarono ulteriormente di blindare gli schieramenti a colpi di elefanti: tanto scenografici, ma alla fin fin del tutto inaffidabili. Costretti ad affrontare le imboscate dei sanniti nell’Appennino, i romani invece iniziarono a spezzettare la falange in unità più piccole. All’inizio fin troppo piccole: e infatti la legione su manipoli a un certo punto fu raggruppata nelle più solide coorti. «Stringiamci a coorte», ancora. Mentre la falange classica era costituita da una massa di 16.384 uomini, le quattro legioni romane della Seconda Guerra sannitica erano ognuna composta da 30 manipoli da 120-180 uomini l’uno, mentre la legione ristrutturata da Mario era su 10 coorti da 600 uomini l’una. Abbandonata la sarissa nella pattumiera della storia, il legionario si accontentava di un più corto pilum da lanciare all’inizio dello scontro. E poi si andava sul gladio: corto, ma agile. Ancora contro Pirro i primi scontri tra falange e legione videro la vittoria della falange, anche se fu appunto una vittoria di Pirro. Ma poi non ci fu più storia, e a Cinocefale la falange fu spazzata definitivamente via assieme alla stessa indipendenza macedone. Qual era appunto il vantaggio della legione sulla falange? Esattamente, che manipoli e coorti potevano chiudersi, ma al tempo stesso muoversi a scacchiera. Cioè, con la logica della Rete. Insomma, testudo e Rete non sarebbero in teoria incompatibili. In realtà, la legione era proprio quello: una testudo falangitica, riveduta e corretta grazie alla logica della Rete.