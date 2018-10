Primarie del Pd al rallentatore, se ne parla il 10 febbraio

SERVE UNA GRANDE ALLEANZA CONTRO I POPULISTI

Anche qui la sinistra prende tempo, aspetta, perché i suoi leader non hanno capito che cosa conviene loro: se la lista unitaria, il rassemblement di sinistra o altro ancora. La sinistra europea non esiste più, è poca cosa. Ci sono forze nuove in Spagna (benedetti ragazzi!), forze rinate in Portogallo e la sorpresa felice dei Verdi in Germania. Jeremy Corbyn e Jean-Luc Melenchon non mi convincono. Lo ripeto: non posso stimare in dirigente di sinistra che non si dichiara in prima fila contro l’antisemitismo. E non voterei mai per un rassemblement in cui c’è uno che dà ragione alle stupidaggini dei sovranisti. Resta solo la grande alleanza dove l’incontro fra forze anche diametralmente opposte può fare massa critica. C’è chi sostiene che questo sia un errore, perché così sembrerebbe mettere in campo un partito della Casta contro i partiti del popolo. Sarà così se la lotta della sinistra sarà solo contro la Casta e non contro i populisti. Buffa storia (questa sì ripetizione del pre-fascismo), quella di chi crede di addomesticare la bestia xenofoba-populista-sovranista per fare un dispetto alla signora Merkel.