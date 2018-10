Bentivogli frena sul sindacato unico proposto da Landini

DOMANDA. Erano altri tempi, lo scontro con Fiat...

RISPOSTA. Può essere, in realtà quello scontro lo aveva già perduto nelle fabbriche e la verità è che Landini ha sempre marcato le distinzioni tra di noi per esigenze di visibilità. Il sindacato unico c'è in Germania per settori di impiego, in Giappone, nei Paesi scandinavi, negli Usa, quasi ovunque. Quando Marchionne diceva che lui era abituato a parlare con un solo sindacato, aveva ragione. Inoltre voglio dire che tra ciò che in passato ha diviso noi dai metalmeccanici della Cgil c'era anche il fatto che noi abbiamo sempre voluto guardare avanti con la fatica di cercare ciò che ci unisce e non indietro, al contrario di loro. Se adesso Landini cambia linea, lo considero un bene.

Cos'altro vi divide?

Non condivido il rapporto di Landini con la politica. Prima ci proponeva, dopo averlo sempre annunciato alla stampa, uno sciopero a settimana. Da quando è in carica l'esecutivo di Conte, dalla sua bocca è sparita la parola mobilitazione. Leggo che lui e la Fiom sono favorevoli al reddito di cittadinanza, una cosa che non avevo mai sentito quando era alla guida dei metalmeccanici. Dopodiché, ovviamente, non entro nella loro vicenda congressuale.