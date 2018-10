Di Maio sulla Tav: «Non siamo contro a prescindere»

«Non siamo contro la Tav a prescindere. Il tema è la Torino-Lione, che è un'opera che si fa per spendere soldi». Intervenuto a un incontro sulla Comital a Torino il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto precisare la posizione del M5s sull'Alta velocità. «Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro due a Torino, per rilanciare le infrastrutture su questo territorio che ne ha bisogno. Stiamo dicendo che si devono spendere i soldi per fare le opere. Non si devono fare le opere per spendere i soldi», ha aggiunto. «Credo», ha poi proseguito a proposito della protesta di industriali e sindacati, «che ci sia un grande malinteso: si pensa che si vogliano togliere soldi alla città di Torino e alla Regione Piemonte. Questo è sbagliato, vogliamo recuperare soldi per reinvestirli dove serve». «La Tav è nel contratto di governo che come sempre abbiamo detto, si deve portare avanti perché altrimenti non ha senso che il governo vada avanti. Io sono molto leale, rispetto gli impegni con i cittadini», ha precisato ancora Di Maio a margine del tavolo. «Posso dire a chi protesta che stiamo mantenendo una promessa. Siamo stati eletti in Regione dicendo che la Tav non andava bene, è stata eletta Chiara Appendino dicendo la stessa cosa e siamo andati al governo prendendo il 33% ripetendolo ancora». E ancora: «I soldi che risparmieremo verranno reinvestiti nel territorio per la metro, in nuovi sistemi di mobilità, in nuove infrastrutture cittadine. Non è che stiamo perdendo gli investimenti».

IL PRESIDENTE DI API TORINO: «TAV E METRO A TORINO ENTRAMBE ESSENZIALI»

«Il ministro Di Maio non ha capito nulla quanto accaduto in Comune a Torino e di cosa si sia discusso», ha detto il presidente di Api Torino, Corrado Alberto, sulle dichiarazioni del vicepremier sulla Tav. «Ci preoccupa che questa infrastruttura non si faccia. Non c'è e non ci può essere scambio fra Tav e metro Torino: sono entrambe essenziali. Piuttosto preoccupa come vengano buttati soldi in una società decotta come Alitalia. Di Maio stia tranquillo, gli imprenditori sanno distinguere fra investimenti e sperperi».