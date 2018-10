A cosa serve la Tav e a che punto è la discussione nel governo

Dopo che il consiglio comunale di Torino ha approvato un ordine del giorno che chiede di sospendere i cantieri in attesa dei risultati dell'analisi costi-benefici commissionata dal governo, con conseguente protesta delle imprese, e dopo che il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli si è detto sicuro che «ci sarà un accordo con la Francia per non fare la Tav», a sparigliare nuovamente le carte ci ha pensato Luigi Di Maio. Il leader del M5s, in maniera piuttosto confusa, il 31 ottobre ha dichiarato: «Dietro la protesta delle imprese c'è un malinteso. Non siamo contro la Tav a prescindere. Il tema è la Torino-Lione, che è un'opera che si fa per spendere soldi. Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro due a Torino, per rilanciare le infrastrutture su questo territorio che ne ha bisogno. Stiamo dicendo che si devono spendere i soldi per fare le opere, non si devono fare le opere per spendere i soldi». Parole accolte dal gelo del presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli: «Dietro la protesta delle imprese piemontesi contro la volontà di bloccare i lavori della Torino-Lione non c'è nessun malinteso, ma una sincera preoccupazione per il futuro del nostro territorio».

TENSIONE CON LA LEGA

Da un punto di vista più strettamente politico, non è un segreto che sul tema delle grandi opere il rapporto con la Lega sia particolarmente teso. E quindi l'esito dell'analisi costi-benefici, che doveva arrivare a novembre, probabilmente slitterà a dicembre. Sulla Tav, ha detto infatti lo stesso Toninelli, «scioglieremo tutte le riserve per Natale, i dati ci sono arrivati e li stiamo esaminando». Nel frattempo verrà varata la manovra e i pentastellati avrebbero il tempo, nel caso in cui l'opera dovesse ricevere il via libera, come accaduto alla fine per il gasdotto Tap, di elaborare una strategia comunicativa per far "digerire" il cambio di rotta alla loro base. Oppure, nel caso opposto, per evitare la rottura con il partito guidato da Matteo Salvini. Secondo cui «su altre opere mi sembra che i benefici prevalgano sui costi, come per la Tap e la Pedemontana, quindi aspettiamo». L'analisi costi-benefici sulla Tav è stata al centro anche del question time alla Camera del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il quale, come sempre, ha cercato di non sbilanciarsi: «In relazione al rischio di perdita dei finanziamenti europei o agli impatti macroeconomici dell'intervento, è prematuro approntare qualsiasi quantificazione i cui elementi sono oggetto stesso dell'analisi costi-benefici in corso».

IL NODO DEL TRAFFICO MERCI CON LA FRANCIA

Ma a cosa serve la Tav Torino-Lione? L’obiettivo principale è il trasferimento delle merci su ferrovia. Secondo il report "Sistema dei valichi alpini" del gennaio 2016, curato dall’Osservatorio territoriale infrastrutturale, i tre passaggi della frontiera franco-italiana sui quali si concentra il traffico di merci sono Ventimiglia, Frejus e Monte Bianco. Solo una quota marginale transita attraverso altri valichi. Nel 2013 il numero totale di mezzi pesanti che hanno attraversato il confine tra Francia e Italia si è attestato sui 2,9 milioni di unità e nel 2014 si è arrivati a 3 milioni (dati della Regione Piemonte). Inoltre, secondo uno studio dell’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione datato novembre 2017, la costruzione del tunnel è l’unica alternativa al trasporto delle merci su gomma e quindi «l’unico modo di onorare l’impegno assunto in sede comunitaria di trasferire per il 2050 il 50% delle merci con la ferrovia». Nel 2016 l’arco alpino ai confini con la Francia è stato attraversato da oltre 40 milioni di tonnellate di merci, un dato in linea con quello degli anni precedenti. Lo studio dell'Osservatorio, sulla base di analisi realizzate nel 2011, conclude che la Tav sarebbe capace di trasferire 20 milioni di tonnellate di merci dopo otto anni dall’apertura e 38 milioni dopo 30 anni. Dunque, una volta realizzata l'infrastruttura, se il flusso di merci tra Italia e Francia rimanesse stabile, potrebbe essere assorbito al 95% dalla ferrovia, determinando una riduzione di circa 3 milioni di camion ogni anno.