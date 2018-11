Il governo giallo-verde e la politica di Bolsonaro a confronto

Una posizione chiara e netta. Forse un po’ in ritardo: l’autore di queste note su pregia di essere stato uno dei primi a segnalare in Italia che per lo meno in economia Bolsonaro è un po’ agli antipodi rispetto all’ideologia del governo giallo-verde: e un po’ anche dello stesso Donald Trump. Viene il dubbio che Dibba si sia mosso più che altro perché il suo silenzio era stata occasione di sarcastico rimbrotto. Ma forse a questo punto più che portare avanti una polemica casalinga diventa interessante fare effettivamente un confronto. Procediamo.

1.PENSIONI

Il governo giallo-verde vuole la fine della riforma Fornero e promette quota 100: la pensione a chi ottiene la cifra tonda sommando età anagrafica e anni di contribuzione. Paulo Guedes, l’economista con formazione a Chicago cui Bolsonaro ha appaltato il suo programma economico, vuole una riforma pensionistica alla cilena. Fondi pensione che si finanzino grazie ai loro investimenti, riducendo gli apporti del pubblico tendenzialmente fino a zero.

2. DEFICIT

La Commissione europea ha bocciato il Documento programmatico di bilancio italiano definendolo una deviazione «senza precedenti» dal patto di stabilità: sia perché prevede «un’espansione fiscale prossima all’1% del Pil, ove il Consiglio europeo ha invece raccomandato un miglioramento del saldo strutturale»; sia per «l’entità della deviazione» rispetto al deficit/Pil concordato, che vale circa l‘1,5% del Pil. Come ha ricordato il commissario Pierre Moscovici in conferenza stampa, «l’Italia ha un debito pubblico del 130%». Sempre in base alle osservazioni di Bruxelles, il documento «prevede un tasso nominale di crescita della spesa pubblica primaria netta del 2,7%, al di sopra dell’incremento massimo raccomandato (0,1%). Il deterioramento strutturale (ricalcolato) nel 2019 ammonta allo 0,8% del Pil, il che corrisponde a una deviazione significativa rispetto allo sforzo strutturale dello 0,6% del Pil raccomandato dal Consiglio il 13 luglio». Dal canto suo Guedes ritiene grave che il Brasile abbia un debito pubblico pari al 77% del Pil e un deficit dell’1,3%. Vuole quindi portarlo a zero entro il 2019, passando a un attivo nel 2020. È il motivo per cui Di Battista definisce Bolsonaro «il Moscovici di São Paulo, uno Juncker che al posto di alzare il gomito alza una "Bibbia evangelica" ritenendosi in missione per conto di Dio». In effetti dovrebbe prendersela piuttosto con Guedes, visto che Bolsonaro chiaramente non è che economia ne capisca molto. Ma probabilmente lo ritiene un personaggio ancora troppo poco noto in Italia per farne un obiettivo di polemica.

3. PRIVATIZZAZIONI

«Credo nelle nazionalizzazioni. Autostrade, Fs e Bankitalia tornino al popolo», ha detto sempre Di Battista. «Credo che le autostrade debbano appartenere al popolo italiano, così come le telecomunicazioni, così come la rete idrica e quella ferroviaria, così come la Banca d’Italia del resto. Tutto ciò in passato ha fallito? Bè è stata colpa degli uomini, non del concetto di nazionalizzazione in sé». Non è proprio la linea ufficiale del governo Conte e dei pentastellati, che tra Alitalia, ricostruzione del Ponte Morandi e l’assoluto boicottaggio del referendum sull’Atac da parte della Giunta Raggi manifesta comunque una filosofia nettamente ostile alle privatizzazioni. La convinzione di fondo è che le risorse si trovano «tagliando i privilegi della casta»: dai vitalizi dei parlamentari alle pensioni d’oro o pretese tali passando per i finanziamenti ai giornali. L’impostazione di Guedes è radicalmente diversa: le risorse si trovano proprio con le privatizzazioni. In realtà, piuttosto che in senso juckeriano l’unico intervento significativo promesso da Bolsonaro in campagna elettorale è stato proprio in senso dibattistiano, quando ha puntualizzato: «Dal mio punto di vista, le imprese statali strategiche non si privatizzano: quelle che si basano sull’energia, la Banca del Brasile, la Cassa Economica e il nucleo Petrobras». Gli osservatori hanno ritenuto che fosse arrivata qualche messa in guardia da ambienti militari, tendenzialmente più statalisti.

4. TASSE

Fiore all’occhiello del programma della Lega, il governo giallo-verde prevede per il 2019 una flat tax del 15% per le partite Iva con ricavi fino a 65 mila euro; per il 2020 un’aliquota del 20% sulle partite Iva fino a 100 mila euro e la riduzione da 5 a 3 aliquote Irpef; dal 2021 le aliquote del 23 e 33% per famiglie e imprese. Tecnicamente dire “flat tax su due aliquote” è come dire “un fil di ferro di rame”. Ma tant’è. Guedes invece vorrebbe passare dalle attuali aliquote del 27,5 e 22,5% a una unica del 20%, ampliando anche un limite di esenzione che ora è di cinque salari minimi: al cambio, circa 15.400 dollari all’anno. Dunque, sarebbe una flat tax vera. Come in Italia c'è preoccupazione per il bilancio dello Stato, cui entrerebbero 18,66 miliardi di dollari in meno. Simile è anche la risposta: dovrebbe compensare il conseguente stimolo al Pil.

5. REDDITO DI CITTADINANZA

Verrà invece istituito il reddito di cittadinanza, fiore all’occhiello dei cinque stelle. Anche se tecnicamente non essendo destinato a tutti i cittadini dovrebbe essere denominato in altro modo: un misto da sussidio di disoccupazione e reddito di sostegno. In Brasile dal 2003 c'è il programma Bolsa Familia, che garantisce un sussidio a 14 milioni di famiglie in condizioni di povertà. Per ottenerlo bisogna mandare i figli a scuola e farli vaccinare: obbligo quest’ultimo che marca un certo contrasto con certi umori pentastellati. Comunque Bolsonaro vuole istituire una “tredicesima” che sarebbe finanziata grazie al recupero dei soldi delle frodi: e ciò effettivamente è un po’ grillino.

6. MINISTERI

Il governo del cambiamento ha aggiunto alle competenze del ministero ai Rapporti col parlamento la democrazia diretta e ha istituito i ministeri per la Famiglia e la Disabilità. Non solo: ha soppresso quello allo Sport, accorpato Sviluppo economico e Lavoro, cambiato il nome del ministero della Coesione territoriale e Mezzogiorno in ministero del Sud e spostato la delega al Turismo dai Beni culturali alle Politiche agricole. Insomma, è più o meno lo stesso, salvo una spolveratina di nomi a uso ideologico. Guedes vuole risparmiare tagliando i ministeri da 29 a 15, ma Bolsonaro di fronte alle proteste ecologiste ha infine promesso che i ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura resteranno separati.

7. CINA

Il governo giallo-verde punta chiaramente alla Cina come potenza economica cui appoggiarsi nel braccio di ferro con l’Europa. Secondo Bolsonaro, un limite a apertura e privatizzazioni dovrebbe appunto consistere nell’evitare che «la Cina si compri il Brasile».