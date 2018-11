Le elezioni di midterm nella storia americana

Una sconfitta, per quanto grave, non rappresenterebbe tuttavia una novità. Gli elettori statunitensi si appassionano assai di più per il voto presidenziale e spesso snobbano la tornata di metà mandato. Questo comporta che il voto sia, il più delle volte, un atto di protesta che stimola più gli oppositori che i sostenitori del presidente in carica. Dai tempi della guerra civile del 1860, il partito del presidente ha perso in 36 dei 39 appuntamenti alle urne di metà mandato. Dalla Seconda guerra mondiale, il partito che è alla Casa Bianca ha perso in media 26 seggi alla Camera e dai tre ai quattro al Senato. Dagli Anni 50 viene rilevata con regolarità la popolarità del presidente. Quando un commander in chief ha avuto un’approvazione superiore al 50%, la perdita media alla Camera è stata di 14 seggi. Dal 1970 a oggi, quando meno del 50% degli americani ha dato il suo giudizio positivo sul presidente la perdita media è stata di 33 deputati. Brutte notizie dunque per Donald J. Trump che, secondo la Gallup, ha oggi il sostegno di solo il 42% degli americani.

DA CLINTON A BUSH: I "SUPERSTITI" DELLE MIDTERM

Ci sono tuttavia delle eccezioni a questi scivoloni. Bill Clinton nel 1998, a metà del suo secondo mandato, guadagnò cinque seggi alla Camera nonostante il tentativo di impeachment dei repubblicani in occasione dello scandalo Lewinsky. George W. Bush nel 2002, a poco più di un anno dagli attacchi dell’11 settembre, aveva dietro di sé l’intera nazione. Il 65% degli americani era con lui e i suoi repubblicani aumentarono la maggioranza di otto seggi alla Camera e riuscirono a conquistare, grazie alla vittoria in due Stati cruciali, anche il Senato. Il presidente texano nel suo secondo mandato brucerà questo patrimonio di popolarità con una serie di scelte disastrose. Nel 2006 i repubblicani persero le elezioni e, nel 2008, Bush Jr. finì il suo incarico con una percentuale di approvazione sotto il 30%, una delle più basse mai registrata.

IL CASO OBAMA: DUE SCONFITTE E RIFORME CHIAVE BLOCCATE

Chi ha sofferto in maniera particolare le elezioni di medio termine è stato Barack Obama. Nel 2010 e nel 2014 subì cocenti sconfitte che hanno di fatto impedito molte riforme che erano alla base del suo programma di hope and change. Nel 2010 i democratici persero sei seggi al Senato, dove mantennero la maggioranza, e 63 alla Camera dove finirono in minoranza. Da quella consultazione in poi, i democratici non hanno più avuto il controllo della House of Rapresentetives. Obama venne rieletto nel 2012, ma la Camera rimase all’opposizione. Nel 2014 il partito del presidente perse malamente e i dem divennero la minoranza in tutte due i rami del Congresso. Obama dovette rinunciare alla riforma della legge sull’immigrazione, a introdurre una riforma sulle norme per l’acquisto di armi da fuoco e la sua nomina nel marzo del 2016 per un nuovo giudice della Corte Suprema fu bloccata dai repubblicani del Senato.