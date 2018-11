Braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 stelle sulla prescrizione

Tutto è cominciato, secondo quanto raccontano alcuni componenti della commissione di opposizione e maggioranza all'agenzia Ansa, con la decisione della Lega di presentare «numerosi emendamenti anche soppressivi» delle parti più calde del testo (molte delle quali riguardano temi come le intercettazioni, a cominciare dall'uso del discusso software spia Trojan). Così, per riuscire a «blindarlo» e a proteggerlo dalle circa 300 proposte di modifica presentate al ddl, i pentastellati avrebbero pensato di "alzare l'asticella" inserendo nel testo l'emendamento che sospende la prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

LO SCONTRO TRA LEGA E M5S SULLA PRESCRIZIONE

Il Movimento 5 stelle sono consapevoli che la riforma risulterebbe indigeribile agli alleati. Una mossa che servirebbe ai pentastellati per sbloccare la trattativa: in cambio della rinuncia della Lega a "stravolgere" il ddl anticorruzione. I tempi, però, sarebbero stati troppo lunghi dato che il testo è atteso in Aula per il 12 novembre. Nel caso in cui si fosse trattato di un emendamento del governo avrebbe dovuto ricevere il parere di tutti i ministeri compreso quello dell'Interno. Così la proposta di modifica è arrivata ma firmata dai due relatori pentastellati. I deputati della Lega non hanno condiviso e nell'ufficio di presidenza convocato nella notte del 31 ottobre, subito dopo il voto dell'Assemblea sul decreto Genova, prima hanno chiesto il ritiro della norma, poi ne hanno invocato l'inammissibilità, quindi hanno chiesto insieme a Forza Italia che slitti l'esame del provvedimento. In più hanno invitato i presidenti delle due commissioni a scrivere al numero uno di Montecitorio Roberto Fico per chiedere più tempo per esaminare il disegno di legge.