La favola di Roberto Fico baluardo della sinistra

È per questo che Fico è potuto rimanere nel M5s. Alle sue parole non corrispondono i fatti. Fate un esperimento: provate a trovate un atto ufficiale di Roberto Fico depositato nella passata legislatura che parli di temi cari alla sinistra come il lavoro, l'immigrazione o i temi etici. Non ce n'è traccia. I vertici gli hanno concesso la presidenza della Camera per tre motivi: primo, perché è uno degli attivisti più anziani, fedelissimo di Beppe Grillo e fondatore del Meetup di Napoli che ha portato avanti molte battaglie. Secondo perché Fico non si è mai realmente messo di traverso, creato correnti, o criticato i capi. Si è solo limitato a dire la sua, senza disturbare troppo. E terzo, perché da presidente della Camera poteva fare il gioco del poliziotto buono in coppia col cattivo Di Maio. Il primo vuole l'accoglienza dei migranti, il secondo no. Ma chi comanda è Di Maio, non è Fico. La seconda carica dello Stato si è espressa in favore del tema del fine vita sollecitato dalla Cassazione sul caso di DJ Fabo, e il M5s non lo ha seguito. Di Maio non ha neppure commentato. Chi si scaglia contro Fico, infatti, è Matteo Salvini.

FICO DIVENTERÀ UN NUOVO GIANFRANCO FINI?

Fico oggi serve a calmare gli animi di quei pochi reduci delusi dalla sinistra convinti che il reddito di cittadinanza cancellerà la povertà. Ma è solo un'illusione. Ormai nel M5s non conta più nulla e la sua libertà di parola, oggi, è dovuta al ruolo che occupa. In fondo non fa male a nessuno. Anzi, controbilancia la linea destrosa assunta da Di Maio, ma senza effetti concreti. Vedremo se in futuro Fico darà seguito ai fatti e vedremo se per caso si trasformerà in un nuovo Gianfranco Fini (che si ribellava all'alleato Berlusconi). Dati i precedenti, dubito fortemente che ciò accadrà.