La solita sinistra: senza nomi per il dopo Raggi

PERSINO I LEGHISTI NON NE POSSONO PIÙ

Ormai persino i leghisti non ne possono più di questa giovane donna che sta rendendo Roma inabitabile. Per di più c’è una minaccia giudiziaria sulla sindaca che potrebbe portarla a dare le dimissioni. Insomma il “caso Raggi” è più aperto che mai, al punto che dalle sue parti si sta pesando come sostituirla. Nel Movimento 5 stelle si vagheggia la scesa nella tenzone di Alessandro Di Battista (che potrebbe nominare come vice il proprio fascistissimo padre), ma credo sia difficile che il pupillo di Beppe Grillo rinunci a fare le scarpe all’inesistente Luigi Di Maio. La Lega mette in campo, dicono i giornali di destra, ben tre nomi. Uno è la solita Giorgia Meloni, l’altro è la forzista Barbara Saltamartini diventata pasionaria leghista, la terza è l’avvocata Giulia Bongiorno. Personalmente considero una qualsiasi delle tre una nuova sciagura per Roma. Con la Meloni la si butterebbe in caciara. La Saltamartini ha un lungo curriculum parlamentare privo di cose fatte, la Bongiorno ha dato una mano ad Andreotti e si batte contro le violenze sulle donne. Tutte e tre andrebbero bene per una circoscrizione. Ma, si sa, i tempi sono cambiati. E se viviamo in un’epoca in cui Di Maio insegna l’economia a Mario Draghi, può accadere che dopo Raggi vi sia una sindaca di destra appena meglio di lei (basta lavorare un po’), ma nient’altro.

MA LA SINISTRA NON HA CANDIDATI PER LA SUCCESSIONE IN CAMPIDOGLIO

Credo che molti si chiedano, io fra questi, e la sinistra? La sinistra non solo non ha un candidato, ma non si affaccia alcun nome all’orizzonte. Sembra aver rinunciato sia a mandare a casa Raggi, visto che l’unico movimento di opinione è stato rigorosamente a-partitico, sia alla designazione di un nome purchessia, anche solo per aprire la discussione. È evidente che nessuno dei leader di questa stagione vuole cimentarsi con una nuova sconfitta romana. È evidente che nessuno dotato di nome e prestigio vuole giocarseli avendo alle spalle un'armata Brancaleone. Mi rammarico che manchino le auto-candidature generose. Ce n’è una, non si capisce bene quanto ironica o seria, di Pierluigi Battista, noto giornalista del Corriere della Sera, che viene proposta su Facebook, ma nessun altro nome. A me Pigi starebbe bene.

EPPURE FARE IL SINDACO È UN'ESPERIENZA ESALTANTE

Roma è una città che ha dato molto a tutti, anche a chi come me viene da lontano e non si è mai sentito romano malgrado i 40 anni passati nella Capitale. Roma accoglie tutti e ti lascia vivere. È mai possibile che non ci sia nessuno/a che dica: mi faccio avanti, è una battaglia che va fatta? Fare il sindaco/a è un'esperienza esaltante, serve discreta preparazione, buona salute, e soprattutto un amore infinito per la città. Lo ebbero due non romani come Luigi Petroselli e Ugo Vetere, sindaci generosissimi e tuttora ineguagliati, soprattutto il primo. Fatevi sotto amici/amiche candidati, evitiamo che al prossimo confronto elettorale ci tocchi il solito Roberto Giachetti o giù di lì. Se esiste una società civile, se esiste qualcuno che pensa di dedicare alcuni anni della propria vita a far rinascere questa meravigliosa città, si faccia avanti. L’idea che dopo Raggi ci sia una delle tre donne di destra mi sembra orribile, non perché sono di destra ma perché sarebbero delle Raggi con più sprint. Ma Roma meriterebbe una Ada Colau, una che la ami come Mimmo Lucano ama Riace. Insomma, una persona di qualità.