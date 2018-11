Le accuse al M5s dopo l'intervista di Dijsselbloem «manipolata»

Un'intervista distorta e per qualcuno proprio «manipolata» per fini politici. Sono diventate un caso le dichiarazioni di Jeroen Dijsselbloem, ex presidente dell'Eurogruppo - che riunisce i ministri delle Finanze dei Paesi membri - rilanciate su Facebook dal gruppo del Movimento 5 stelle all'Europarlamento. I grillini hanno accompagnato il video con un titolo eloquente: "Golpe finanziario contro l'Italia". Nel filmato, prodotto dall'emittente Pandora, si raccontava di come Dijsselbloem avesse «invitato apertamente i mercati a punire l'Italia facendo salire gli interessi sul debito». Cosa che però non ha detto davvero, come riportato per primi da Butac (Bufale un tanto al chilo) e Il Post. E sul caso è intervenuto anche il Partito democratico, che con Ettore Rosato ha parlato di «intervista manipolata».