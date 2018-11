Nuove tensioni nel governo sulla manovra

Nuovo botta e risposta a distanza all'interno della maggioranza sul reddito di cittadinanza. A mettere in dubbio l'attuabilità della misura è stata stavolta una posizione espressa dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, contenuta nel libro di Bruno Vespa: «Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso». Ma a rassicurare sulle intenzioni dell'esecutivo ci hanno pensato prima il vicepremier Luigi Di Maio e poi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, volato a Tunisi per incontrare il premier Youssef Chahed.

DI MAIO: «REDDITO E QUOTA 100 IN UN DL A NATALE»

Reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 verranno introdotti con un decreto a Natale, ha garantito Di Maio in diretta su Facebook. Sono misure, ha spiegato che «ci sono nella legge di bilancio: chi dice che non ci sono sta dicendo bugie», perché «in manovra ci sono i soldi, c'è la ciccia», ha detto il vicepremier. «Ma le norme regolamentari non possono stare lì» perciò «dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero. Lo faremo con un decreto, non un ddl perché ci vorrebbe troppo e c'è emergenza povertà».

CONTE: «LA MISURA PARTE NEL 2019»

«Questa riforma del reddito di cittadinanza partirà l'anno prossimo», ha detto Conte replicando ai dubbi del sottosegretario leghista. «Siamo ben consapevoli tutti che va fatta con molta attenzione: è la ragione per cui non è stata inserita adesso, teniamo farla bene e con tutti i dettagli». «Non entro nel merito delle cifre» a copertura «c'è la liberà di stampa: quello che conta è quello che scrive il governo», ha risposto a chi gli chiedeva delle stime di copertura al reddito di cittadinanza contestate dal Corriere della Sera. «Le cifre le facciamo noi, avendo contezza dei dati Istat decidendo noi la platea: le altre non contano. Ci sono le risorse per finanziare il reddito che vogliamo sia per finanziare le riforma della legge Fornero». Conte ha poi messo i puntini sulle «i» sulla manovra, il tono del dialogo con l'Ue e le iniziative con Bruxelles di Matteo Salvini. «Le lettere il governo italiano le spedisce, ma incontrerò Juncker e gli spiegherò il senso della manovra», ha detto il premier italiano nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier tunisino Youssef Chahed. «Tutti possono fare manifestazioni», ha aggiunto parlando dell'iniziativa del leader della Lega, «ma è il governo a interloquire con le istituzioni europee». «In quanto presidente del Consiglio sono io che caratterizzo il tono del dialogo con le istituzioni europee», ha puntualizzato quindi Conte rispondendo alle domande sui toni differenti esistenti all'interno della maggioranza rispetto all'Unione europea.