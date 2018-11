La sinistra malata di giustizialismo è diventata sterile

ALLA SINISTRA SERVE UN LEADER MODERATO

Salvini è un figlio dei tempi e del ciclico avvento della destra. Malgrado le cose terribili che dice (fa in verità assai poco) appartiene a quei fenomeni di destra che di tanto in tanto si affacciano sulla scena. Non è Donald Trump, non è Jair Bolsonaro e non è neppure Benito Mussolini. A mano a mano che calerà Di Maio, calerà anche lui perché sta esasperando il Paese con le sue intemerate. Si esce da questo schema solo cambiando grandemente a sinistra e cancellando l’esperienza giustizialista. Il nuovo o la nuova leader potrà essere moderata o molto gauchiste ma deve essere lontana dagli intellettuali che “non” fecero l’impresa. Vale anche per Tommaso Montanari. Le cose si stanno mettendo in modo che la sinistra che si avvita in un congresso senza fine potrebbe trovarsi d’improvviso un signore o una signora moderata che con poche e serie parole fa il pieno dei voti. Un Calenda o una Calenda meno ciarlieri. Io me lo auguro, anche se il cuore mio batte e batterà a sinistra. Ma la sinistra italiana è diventata sterile. L’Italia ha bisogno di una persona seria che faccia cose serie. Da Berlusconi a Renzi a questi qui siamo sulla bocca del mondo, quando questo mondo vuole farsi quattro risate.