C'è un caso De Falco nel M5s

C'è un caso De Falco dentro il Movimento 5 stelle. L'ex capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno, diventato celebre per quel «Vada a bordo, cazzo!» urlato al comandante della Costa Concordia Francesco Schettino durante il naufragio del 13 gennaio 2012, sembra ora entrare in rotta di collisione con la "nave" grillina con cui è stato eletto in Senato nel 2018. Le sue parole contro il capo politico del M5s Luigi Di Maio infatti sono state nette: «Ci buttano fuori? Quando Di Maio dice "o con me o fuori" afferma un'idea padronale di un Movimento in cui oggi sembra venire meno la dialettica e la capacità di ascolto e risposta. Inoltre si dovrebbe tenere presente che nel Movimento non c'è spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è il raggiungimento del limite. Dobbiamo ricordarci che abbiamo tutti accettato di avere una data di scadenza».