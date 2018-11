Chi è Moreno Pasquinelli, ideologo della Sinistra sovranista

Ma chi è Pasquinelli? Sessantatreenne originario di Foligno, è noto come portavoce del Campo antimperialista di Assisi, fondato nel 2000. Cuoco in un ristorante prima e piccolo imprenditore nel settore informatico poi, marxista trotzkista, ha una lunga carriera come militante in movimenti di estrema sinistra, da Potere Operaio a Quarta Internazionale, passando per il Gruppo bolscevico leninista al Gruppo operaio rivoluzionario, quindi Direzione 17 e, infine, Confederazione per la liberazione nazionale (una versione italiana della France insoumise di Mélenchon, che da noi ha però già sospeso le attività dopo il voto del 4 marzo), fondata assieme al politologo Leonardo Mazzei, al leader storico dell'autonomismo siciliano Beppe De Santis, al sindacalista Cub Trasporti Fabio Frati, all’avvocato socialista Giuseppe Angiuli e al leader ambientalista romano Luca Massimo Climati.

DAI BASCHI A HEZBOLLAH: GLI OSPITI DEL CAMPO ANTIMPERIALISTA

Per anni, nel Campo antimperialista di Assisi - un campeggio alle pendici del monte Subasio o nei dintorni di Giano dell'Umbria, con qualche tenda tra la fitta vegetazione, grandi falò e musica - Pasquinelli ha organizzato dibattiti su temi come il rispetto dei diritti umani e le conseguenze della globalizzazione invitando personaggi scomodi. «Terroristi», avrebbero detto alcuni, «eroi partigiani» avrebbero ribattuto dalle file di chi combatte l'impero. Attorno al fuoco si sono così succeduti marxisti e non, nazionalisti e non, militanti di estrema destra e di estrema sinistra, tutti accomunati dall'aver votato la propria vita alla lotta contro l'imperialismo. Insomma ribelli, esponenti di movimenti palestinesi, baschi, colombiani, curdi amici di Ocalan, hezbollah, iracheni, turchi e anche un black-block che aveva nel curriculum il G8 di Genova. Un via vai che non poteva non destare l'attenzione dei Servizi di mezza Europa, che infatti tutto intercettavano e tutto, pazientemente, annotavano. Al termine del campo del 2000 venne arrestato il cileno Jaime Prieto accusato di aver partecipato a un attentato a Pinochet e all'omicidio di un generale. Due anni dopo, Prieto fu costretto persino a rifugiarsi nel Sacro Convento di Assisi per evitare la cattura. Nel 2003 fece particolarmente rumore, suscitando indignazione, la campagna «10 euro per la resistenza in Iraq»: la guest star del campeggio era un compagno di scuola di Saddam Hussein.