Le imprese del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo

Difesa, esercito, ma anche cybersicurity e intelligence. Già, perché le missioni in divisa non sono l'unica passione del sottosegretario Tofalo. Classe 1981, ingegnere di Salerno eletto con il M5s nel 2013, nella scorsa legislatura ha fatto parte del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Già allievo alla Link University di Paola Giannetakis, indicata come ministro dell'Interno nella squadra del fantagoverno di Luigi Di Maio (con Elisabetta Trenta, nominata alla Difesa ed Emanuela Del Re che aspirava alla Farnesina) ha conseguito col massimo dei voti il Master in Intelligence e Sicurezza nel settembre 2016. Ma già all'inizio del 2015 aveva co-fondato Intelligencecollettiva.com, un progetto multimediale «unico nel suo genere», si legge nel suo cv, «un progetto di approfondimento e diffusione della cultura della sicurezza che sta mettendo insieme, su un’unica piattaforma, studiosi, tecnici, ricercatori, appassionati e professionisti dei temi dell’Intelligence.

L'INCIAMPO LIBICO CON FONTANA E LEVA

Un terreno affascinante, sicuro, ma nel quale per un neofita è facilissimo andare fuori strada. Per esempio ancora fresco di studi, nel novembre 2016 Tofalo si recò a Istanbul per intervistare Khalifa Ghwell, ex primo ministro del disciolto governo islamista di salvezza nazionale della Libia, oppositore dell'esecutivo di Fayez Al Sarraj riconosciuto dall'Onu. A organizzare l'incontro era stata Anna Maria Fontana, imprenditrice di San Giorgio a Cremano, al tempo indagata col marito Mario Di Leva, convertitosi all'Islam con il nome di Jaafar, per traffico d'armi internazionale con Libia e Iran. Come raccontato da Repubblica, quando la coppia venne arrestata il grillino si presentò spontaneamente in procura a Napoli per chiarire i suoi rapporti con i due. Spiegò che gli incontri con la donna erano «finalizzati alla raccolta di informazioni per la sicurezza della Repubblica e nell'esercizio delle prerogative e delle funzioni parlamentari», e anche all'eventuale «organizzazione in territorio italiano di un possibile evento di cooperazione e di pace al quale invitare tutti gli attori libici». La coppia ha patteggiato la pena mentre Tofalo è diventato sottosegretario alla Difesa.