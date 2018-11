Il governo M5s-Lega spiegato a uno straniero

IL VOTO EUROPEO DI MAGGIO ATTESO COME UN REDDE RATIONEM

L’Europa gli sta stretta, a Salvini e Di Maio. Hanno simpatie per Valdimir Putin, al quale notoriamente l’Unione non sta affatto simpatica perché la considera un retaggio della Guerra Fredda. Salvini tifa anche Donald Trump, che come noto non tifa Ue, anzi la vedrebbe volentieri sparire, ma nessuno dei leader e neanche dei mezzi leader gialloverdi ha mai fatto un discorso di politica estera. Non hanno mai detto dove secondo loro sta l’interesse dell’Europa, che certamente non sta né con Putin né con Trump. E non si sono mai espressi perché non pensano in termini europei, ma nazionali, e alla fine sono per un’Italia che fa da sé e ha nelle altre nazioni europee più avversari che amici, quindi ben vengano Putin e Trump. È un ritorno agli Anni 20 e 30 e a prima ancora, e nemmeno se ne accorgono. Si affidano ai risultati delle elezioni per l’Europarlamento del maggio 2019, un voto che dicono «cambierà tutto». Di Maio prevede voti sovranisti quadruplicati, cioè da 100-120 deputati (non è facile indicare un numero preciso), quanti sono oggi, a 400. Ma se saranno 200, un bel successo comunque, non cambierebbe molto in un’assemblea di 705 membri. I sondaggi dicono che saranno attorno ai 200 al massimo. Vedremo se Di Maio e Salvini sono più bravi a pronosticare. Loro pensano che la politica estera gliela indicherà l’Europa delle nazioni sovrane dopo il voto di maggio. Perché non ne hanno nessuna. E del resto anche in politica interna le cose non sono molto diverse, no Tap - sì Tap, no Tav - forse vedremo Tav, ni Terzo valico - forse Terzo valico, flat tax sì- nessuna flat tax, via la Fornero ma non troppo, reddito di cittadinanza vedremo come e quanto. Aspettando maggio. Ma il loro maggio arriverà davvero?