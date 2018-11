Perché i leader populisti hanno sbancato sui social network

Eppure non è sempre stato così, anche se oggi fatichiamo a ricordarlo. Negli anni successivi alle Primavere arabe, e fino alla vittoria di Donald Trump alle elezioni politiche americane del 2016, i social network sono stati per lungo tempo considerati il miglior alleato e cassa di risonanza delle forze democratiche e progressiste in tutto il mondo. Sostituendosi alla vita di partito tradizionale e a piazze reali sempre più vuote, per un certo periodo i social sono stati descritti come la nuova piazza virtuale in cui le diverse anime della democrazia avrebbero trovato prima o poi un modo per coesistere pacificamente ed equilibrarsi a vicenda. Forse è stato in virtù di questa bella speranza che il risveglio è stato ancora più traumatico.

ANCHE I SOCIAL MEDIA MANAGER SONO EMERSI DALL'ANONIMATO

Di chi sono, oggi, i social media? Di chi li possiede, di chi vi investe massicciamente milioni di euro in contenuti promossi a pagamento e accuratamente profilati, o di chi riesce a generare un dibattito e un’eco internazionale a partire da un post di tre righe? È curioso notare come di fianco all’ascesa di politici come Trump e Matteo Salvini siano emersi dall’anonimato anche coloro che ne hanno curato il successo sui social media. Consulenti, ma sarebbe più corretto chiamarli “social media manager”, di volta in volta descritti come “maghi dei social media” o, all’opposto, come autentici truffatori.