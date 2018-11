Polemiche per la foto di Salvini sorridente durante l'emergenza

REAZIONI RABBIOSE AL SORRISO DI SALVINI

Il post ha provocato anche molte prese di posizione. «Dieci morti a Palermo stanotte. E il primo pensiero di Salvini è il selfie sorridente da dare in pasto ai fans», ha scritto un utente di Twitter. «La nostra terra devastata, morti e feriti. Che ce sta da ride? Non é possibile ridurre tutto e sempre a una foto acchiappalike senza fare una mazza! Non mi sembra di aver visto vigili del fuoco e volontari della protezione civile farsi i selfie sorridenti in mezzo a quel casino», si legge in un altro messaggio.

LA CONTRO REPLICA

«Se vado, mi criticano perché vado. Se non vado, mi criticano perché non vado. Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene. Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra? Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare». Così su Twitter e Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha replicato alle critiche che in molti gli hanno rivolto sui social per le foto in cui appare sorridente fatte in Veneto, poco prima di partire per Belluno.