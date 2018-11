Per Tito Boeri la manovra è maschilista

«Favorire l'accesso delle donne al sistema pensionistico», mantenere «le differenze di età nell'accesso alle pensioni per uomini e donne», sono possibilità che possono trasformarsi in «trappola» per le donne.

«IL PROBLEMA È IL LAVORO»

«Credo che l'uguaglianza di opportunità si possa realizzare nel momento in cui ci sarà maggiore presenza delle donne sul lavoro», ha detto, «e invece in Italia si continua a ragionare su questi aspetti promuovendo semmai la partecipazione delle donne al 'non' lavoro. Non è casuale che anche in questi giorni si parli di favorire l'accesso delle donne al sistema pensionistico, per esempio introducendo degli sconti, che si parli di mantenere le differenze di età nell'accesso alle pensioni per uomini e donne», ma «spesso nel non lavoro non c'è libertà di scelta» e «dare queste possibilità alle donne può essere anche una trappola perché non sono loro a decidere».