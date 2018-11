Perché il contratto di governo non basta più a tenere insieme Lega e M5s

IL PARADOSSO: IL GOVERNO CINCISCHIA MA IL CONSENSO RESTA ALTO

Se nel tentativo di rendere presentabile all’Europa una manovra finanziaria fatta largamente in deficit dici che di flat tax, Fornero o reddito d cittadinanza ci occuperemo più in là, è palesemente una furbata nel tentativo di prendere tempo, o di rendere la narrativa sullo stato dei nostri conti pubblici più presentabile. Il risultato è per certi versi logico, per altri paradossale. Il paradosso consiste nel fatto che pur di fronte all’evidente cincischiare sui principi fondamentali con cui i due partiti hanno vinto le ultime elezioni (giusto per la cronaca, sulla riforma fiscale si sa ancora poco o nulla, per non dire del reddito di cittadinanza dove aleggia buio pesto su modalità e platea di fruitori), la loro empatia con gli elettori resta pressoché immutata.