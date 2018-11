Le cose da sapere sull'Eurogruppo del 5 novembre 2018

GLI ARGOMENTI CHE TRIA CERCHERÀ DI SOSTENERE

Il governo ha stimato il Pil 2019 all'1,5%, grazie al presunto effetto espansivo della manovra che dovrebbe portare uno stimolo di 0,6 punti aggiuntivi. Tali previsioni erano già ritenute troppo ottimistiche prima della crescita zero registrata dall'Istat nel terzo trimestre del 2018, che rende più complicato centrare il target per l'anno in corso e avrà un effetto 'trascinamento' anche sul prossimo anno. Tra gli argomenti che Tria tenterà di perorare davanti ai partner europei, c'è un diverso calcolo dell'indebitamento fatto «sul Pil tendenziale» (0,9%) e che non tiene conto della retroazione della manovra, cioè dei maggiori incassi fiscali innescati dalla crescita e calcolati in circa 4 miliardi. Tra le armi anche una possibile diluizione nel tempo delle due misure-simbolo: reddito e pensioni avranno un provvedimento ad hoc e partiranno in primavera. In più, in corsa, si è aggiunta una clausola salva-deficit, che consente di usare fuori dal perimetro delle due misure eventuali risparmi.

DEBITO E DEFICIT STRUTTURALE

Il governo pone l'accento sul deficit nominale, ma sotto la lente dell'Unione europea c'è quello strutturale, su cui era stato chiesto uno sforzo dello 0,6%. La manovra, invece, non solo non risponde alle richieste europee, ma allarga il deficit strutturale di un altro 0,9%, fissandolo all'1,7% per il prossimo triennio. Rinviare l'aggiustamento dei conti porta a un rinvio anche del pareggio di bilancio, con la ripresa del percorso verso l'obiettivo di medio termine dal 2022. In questo contesto la Commissione europea ha mandato un avviso all'Italia sul debito, primo step per un'eventuale procedura d'infrazione.

FLESSIBILITÀ, DAL PONTE MORANDI ALLE ALLUVIONI

L'Italia, nel Documento programmatico di bilancio respinto da Bruxelles, aveva chiesto nuova flessibilità per lo 0,05% del Pil, circa 1 miliardo di euro, per finanziare un piano straordinario per la manutenzione e la messa in sicurezza di strade, gallerie e viadotti dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Ulteriore flessibilità potrebbe essere richiesta per fare fronte al dissesto idrogeologico, dopo i danni e i morti causati dal maltempo dalla fine di ottobre in poi. L'Italia, già nel 2016, aveva invocato e ottenuto il riconoscimento delle «circostanze eccezionali» dopo il sisma in Centro Italia, oltre che per il salvataggio in mare e l'accoglienza dei migranti.