Cosa c'è dietro il selfie della Isoardi e quali rischi corre Salvini

Nella bassa padana colpita dalla pioggia la mattinata non è iniziata nel migliore dei modi. Nella sede ormai dimezzata di via Bellerio - per contenere i costi solo la metà della superficie è in uso - c’è chi ha fatto un salto sulla sedia appena ha visto il selfie lascivo su Instagram con cui Elisa Isoardi ha dato ufficialmente il benservito a Matteo Salvini. E mentre il ministro dell'Interno spiccava il volo verso il Ghana, nella zona a Nord-Est di Milano hanno iniziato a squillare i telefoni dei quadri dirigenti del Carroccio, tutti a confabulare e a far congetture sul modo in cui la conduttrice de La prova del cuoco ha deciso di raccontare agli italiani la fine della sua storia d’amore.

PUBBLICATA PROPRIO IN UNA FASE DELICATA PER LE NOMINE RAI

In realtà che la storia fosse finita era noto da mesi: l’aveva anticipato Dagospia. Ma allora perché pubblicarla proprio adesso? Per di più in questa fase così convulsa di nomine dentro la Rai. Si tratta forse di una minaccia velata contro il numero uno del Viminale? Quante foto private possiede ancora la signorina Isoardi?