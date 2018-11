Di Maio e la gaffe sul presidente cinese «Ping»

Di Maio, in Cina per la seconda volta in meno di due mesi, è stato anche alla cena di gala offerta da Xi e dalla moglie Peng Liyuan in onore degli ospiti arrivati per l'evento, tra cui si annoverano 18 tra capi di Stato e primi ministri. Come anticipato dal vicepremier su Instagram poco prima della partenza per la Cina, in cui ha mostrato il biglietto aereo in economica, a Shanghai sono attese le firme di «intese importanti» per imprenditori, agricoltori e giovani italiani.