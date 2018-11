Cosa sta facendo l'Ue per i danni del maltempo

«Stiamo valutando in queste ore, con i ministri competenti, nell'ambito della presidenza del Consiglio» di poter accedere ai fondi europei di solidarietà per i danni causati dal maltempo. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - il cui ministero non è direttamente competente in materia - ha spiegato, arrivando ad un convegno alla Fondazione Cariplo di Milano, che su questo «stanno lavorando da una parte il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, e dall'altra il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi insieme al ministro dell'Economia, Giovanni Tria».

IL COMMISSARIO PER GLI AIUTI UE DA MIOZZO

«Il commissario per gli aiuti umanitari Christos Stylianides si incontrerà oggi con il direttore generale del dipartimento nazionale di protezione civile, Agostino Miozzo, per discutere della situazione e determinare i prossimi passi», ha annunciato il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, precisando poi che «è stato attivato il servizio satellitare Copernicus» su richiesta delle autorità nazionali per mappare le aree colpite dal maltempo, Sicilia e Veneto.