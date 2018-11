Cosa è Casa Italia, il piano invocato da Renzi

Istituito dall’art. 18-bis del Dl 8/2017 presso la presidenza del Consiglio dei ministri, sull'onda dell'emotività dopo il terremoto nel Centro Italia, il Dipartimento Casa Italia ha avuto vita davvero breve: è stato infatti soppresso dall’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, che ha ricondotto tutte le sue funzioni sotto il cappello della presidenza del Consiglio. La struttura di missione Casa Italia, affidata in prima battuta all'allora rettore del Politecnico di Milano Giovanni Azzone, era invece di poco più anziana: era stata infatti istituita nel settembre 2016 per dare attuazione al progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo del territorio e delle aree urbane, con il compito di definire una policy generale di messa in sicurezza del Paese che avrebbe parzialmente pescato dal Fondo per il finanziamento degli investimenti (previsto dal Dl n. 50 del 2017) per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Il progetto sarebbe dovuto essere ben più vasto di ogni altro decreto promulgato a seguito dei tanti disastri naturali che si sono succeduti in questi anni e non si sarebbe dovuto limitare alle sole emergenze. Nella norma si legge, infatti, che Casa Italia aveva come fine quello di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.

LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

Con queste premesse il Dipartimento Casa Italia ha iniziato a operare, mappando anzitutto le zone in cui lo Stato sarebbe dovuto intervenire con urgenza per evitare altre catastrofi. Solo in ambito scolastico, risultavano necessari 468 interventi in 10 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria) per un totale di 185 comuni. Più generalmente, come riporta lo stesso Dipartimento nel solo report che è riuscito a redigere, datato giugno 2017, intervenire nell'edilizia spesso fatiscente del Paese avrebbe significato «un vasto piano di interventi in un settore strutturalmente in crisi da attuare nei 648 comuni italiani a maggiore pericolosità sismica con un investimento nel settore edilizio di 36,8 miliardi di euro, per un effetto complessivo sull’economia valutabile in circa 129 miliardi di euro». Di soldi però se ne sono visti pochi se si pensa che, come ha ricordato dall'Ufficio valutazione impatto del Senato in un suo recente resoconto, nel 2017 per la fase post sisma sono stati stanziati nemmeno 2 miliardi, oltretutto per circa «l'85% destinati alla ricostruzione, il 9% alle attività produttive, quasi il 4% alle pubbliche amministrazioni e il 2,5% a fronteggiare le emergenze». Insomma, si continua a investire troppo poco e solo per tamponare le urgenze. Peraltro, nel medesimo documento si segnalavano troppi «provvedimenti legislativi e la conseguente frammentazione delle risorse» con «la necessità di migliorare la capacità di previsione delle esigenze economiche e finanziarie derivanti dagli eventi sismici».

IL REPORT DELLA CORTE DEI CONTI

Del progetto Casa Italia se ne è occupata anche la Corte dei Conti, descrivendone puntualmente l'attività e le risorse allocate. La magistratura contabile, nella propria relazione sul rendiconto generale dello Stato 2017 scrisse: «La struttura di missione Casa Italia, composta da un esperto con funzioni di project manager e 17 esperti nei settori attinenti alle funzioni interessate» ha realizzato, nell'anno in cui il progetto è stato mantenuto in piedi, «la mappa dei rischi dei comuni italiani, l’archivio nazionale dei dati e delle informazioni sui fabbricati e la ricognizione delle risorse presenti nel bilancio dello Stato destinate a interventi di prevenzione dei rischi naturali, che costituisce il necessario presupposto per il monitoraggio degli investimenti pubblici nel settore». Prima che intervenisse la scure del governo giallo-verde ben poco del progetto plurigenerazionale di Piano è insomma riuscito a concretizzarsi proprio per mancanza di fondi.