Germania, il tempo degli avvoltoi per Angela Merkel

Chiusa l'era di Angela Merkel, tra i cristiano-democratici della Cdu si apre la stagione degli squali. Un patentino tutt'altro che di affidabilità per la vacillante grande coalizione che in Germania, fino al 2021, dovrebbe avere al timone la cancelliera. Il condizionale è d'obbligo, lo ha ammesso la stessa Merkel, escludendo una sua ricandidatura tra tre anni e anche nel caso l'esecutivo dovesse cadere prima. La scelta del disimpegno dalla politica (chiuso il suo quarto governo, non intende sedere né tra gli scranni del Bundestag, né all'europarlamento) ponderata per mesi, è prospettata dalla medesima come la strada maestra per il rinnovamento: innanzitutto cambiando il leader della Cdu al Congresso del partito, in apertura l'8 dicembre 2018, per «scrivere un nuovo capitolo».

IL TERREMOTO NELLA CDU

Quanto si è intanto creato, con l'annuncio del passo indietro di Merkel dopo la disfatta della Cdu (-11%) alle Regionali in Assia del 28 ottobre scorso, è una cesura profonda. Mai nella storia, al contrario di altri partiti tedeschi, i cristiano-democratici hanno avuto un presidente che non fosse anche a capo dell'esecutivo quando al governo c'è stata l'Unione della Cdu-Csu (il ramo bavarese dei popolari). A escludere categoricamente questa eventualità era stata, fino a pochi mesi fa, la stessa cancelliera che tiene le redini del partito dal 2000: un terremoto interno da evitare, vista anche la fragilità della grande coalizione nata nel marzo 2018, dopo mesi di vuoto di governo, con i socialdemocratici (Spd). Tanto più che politici del calibro di Merkel, per quanto in declino, non se ne intravedono nella Cdu.