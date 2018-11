Cosa c'è dietro la cacciata di Battiston dall'Agenzia spaziale italiana

«È STATO MANDATO VIA. ORMAI SI SENTE UN UOMO LIBERO»

L'Agenzia spaziale italiana, come previsto dalla Costituzione, è dotata di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Ma è sottoposta alla vigilanza del ministero dell'Istruzione, che nella fattispecie è stata esercitata in maniera particolarmente energica. Nemmeno Fioramonti, del resto, crede che Battiston possa tornare al suo posto dopo la verifica formale delle modalità con cui è avvenuta la sua nomina, motivazione fatta filtrare frettolosamente da fonti dello stesso Miur per salvare almeno le apparenze e giustificare il siluramento: «Battiston è stato mandato via», ha spiegato infatti Fioramonti a L43, «l'ho sentito nel pomeriggio e mi ha detto che si sente un uomo libero. Si sta già muovendo come tale».

LA NOMINA CONFERMATA DAL MINISTRO FEDELI

Si è aperta quindi la partita della successione. E su questo fronte il viceministro M5s è stato categorico: «Alla luce di questa esperienza negativa spero che la prossima scelta sia il più condivisa possibile. Il metodo deve cambiare. Parliamo di ricerca scientifica e non è possibile che l'unico ricercatore presente al Miur (Fioramonti stesso, ndr) non venga nemmeno consultato. Sarebbe stato utile farlo anche prima». Fonti di Lettera43 vicine all'Asi, intanto, hanno fatto trapelare la loro irritazione. Dal Miur ricordano che la nomina di Battiston era stata confermata dal governo precedente (con scadenza quindi nel 2022), in particolare dalla ministra Valeria Fedeli, dopo le elezioni del 4 marzo con cui quell'esecutivo targato Pd aveva perso la fiducia degli italiani.